台南警力不足？　陳以信提第12項政見：台南4年補足400名警力

▲陳以信公布治安政見，提出四年增聘四百名警力方案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，11日公布第十二項政見，主張未來四年每年增聘一百名警察、合計四百名，使台南警民比追上鄰近的高雄市，從制度面補足長期警力不足問題，避免治安惡化與「犯罪移轉效應」。

陳以信指出，根據警政署2024年度統計，台南多項治安指標在六都中表現落後：每十萬人口犯罪率1867件為六都第二高，竊盜243件為六都最高，而重大暴力犯罪44件在人口比例上也最嚴重。他表示，造成治安問題的因素複雜，但警力不足是最核心的結構性問題。

「警察太少，就看不到警察。」陳以信說，依治安理論，當地區警力不足、見警率低，犯罪者更可能選擇在風險較低的區域犯案；基層警察長期超時負擔，也容易出現怠惰、吃案等後續效應，形成惡性循環。

陳以信回顧，從2020年底震撼社會的馬來西亞女大生命案後，他即投入研究台南治安問題，發現警力不足是被忽視的結構性因素之一。擔任立委期間，他多次向內政部與警政署要求增補台南警力，但未獲具體回應，因此強調「既然中央不做，我就要當市長來做」。

他比較兩市現況，高雄市員額7053人、人口272萬，警民比每十萬人259名；台南僅有4385人、人口186萬，警民比只有236名。台南若要追上高雄水準，至少需增聘約400名警察。

在財政上，陳以信指出，台南警政預算編制員額原為4657人，實際僅4385人，等於本來就有272名缺額。若以四年逐步補足，預算增加約2億元，占警政預算約3%，「在市府可負擔範圍內就能明顯提升治安」。

「我是警察子弟，更知道警察有多辛苦。」陳以信表示，治安問題不能全由基層警察承擔，應由市府面對長期的警力結構失衡。他承諾當選後將提高見警率、擴大巡邏覆蓋率，讓市民重新感受到安全。