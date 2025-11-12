　
    • 　
>
國際

法院自殺炸彈攻擊12死27傷　巴基斯坦防長：全國進入「戰爭狀態」

▲▼ 巴基斯坦一棟法院大樓外發生爆炸。（圖／路透）

▲ 伊斯蘭馬巴德法院大樓外發生爆炸。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德11日發生十多年來首起重大恐攻事件，一名自殺炸彈客在法院大門外引爆炸彈，造成至少12人死亡、27人受傷。這起事件可見暴力活動已從邊境蔓延至都市核心，引發政府高度警戒，稱國家正處於「戰爭狀態」。

《紐約時報》報導，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）表示，攻擊者試圖進入法院建築群但未能成功，隨後在午餐時間於入口處引爆炸彈身亡。當時法院內有數百名律師、被告和法官，所幸避免了更嚴重的傷亡。

國防部長阿西夫（Khawaja Asif）發文指出，巴基斯坦正處於「戰爭狀態」，「任何認為巴基斯坦軍隊僅在阿富汗與巴基斯坦邊境或俾路支省偏遠地區作戰的人，都應該把今天發生在伊斯蘭馬巴德地方法院的自殺攻擊當成警訊——這是一場針對整個巴基斯坦的戰爭。」

伊斯蘭馬巴德素以安全寧靜著稱，是政治權力中心，駐有各國大使館和國際組織總部。華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）中東計畫副主任溫斯坦（Adam Weinstein）形容，此次攻擊「極為不祥」，指出「炸彈攻擊已從邊境地區回到巴基斯坦城市，如果連伊斯蘭馬巴德都不安全，那麼哪裡都不安全了。」

根據當地數位平台《呼羅珊日記》（The Khorasan Diary），一支隸屬巴基斯坦塔利班的組織聲稱犯案，但巴基斯坦塔利班（簡稱TTP）發言人否認參與此次爆炸。類似情形曾發生於2023年白沙瓦清真寺自殺攻擊，當時造成逾百名警察死亡，相關組織聲稱負責但TTP撇清關係。

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）指控印度煽動此次法院攻擊，並稱阿富汗窩藏攻擊者。印度外交部發言人賈斯瓦爾（Randhir Jaiswal）則駁斥，「印度明確否認這些毫無根據的指控。」

這已是巴基斯坦兩天內第二起重大攻擊事件，10日武裝分子襲擊西部一所軍事學院，巴國軍方稱疏散350多人，但仍有300人受困。TTP同樣否認參與攻擊。

近年巴基斯坦與阿富汗緊張升溫，甚至發生跨境衝突。巴國政府指控阿富汗塔利班政權資助並為巴基斯坦塔利班提供庇護，使其得以跨境發動攻擊。阿富汗塔利班則否認支持巴基斯坦塔利班，聲稱兩者是不同組織，但他們確實有深厚歷史淵源。

近期由阿聯酋和土耳其調解的和平談判已經破裂，巴基斯坦外交部9日聲明指出，「巴基斯坦期望隨著時間推移，塔利班政權能夠控制這些攻擊並對阿富汗境內的TTP分子採取具體行動」，但「塔利班政權的回應只有空洞的承諾和不作為。」

11/10 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

