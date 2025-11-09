　
社會 社會焦點 保障人權

女客酒吧喝醉「遭服務生性侵」！旅館崩潰掙扎：不是說不會亂來？

▲桃園市邱姓男子於2022年9月欲與前女友復合，卻罔顧法院核發保護令仍擅闖其租屋處，不顧其反抗仍應上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲台北市一名酒吧服務生認識女客，沒想到竟趁對方喝醉動手性侵。（示意圖／123RF）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名彭姓男子在酒吧擔任外場服務生，期間結識了來店內消費的女客小美（化名），雙方進而成為朋友關係。怎料某次小美醉酒後，他竟然利用對方的信任，將人帶至旅館性侵，氣得小美報警處理，最終他也因犯行被判3年10個月，得不償失。

根據判決書內容，彭男在某間酒吧擔任外場服務生，期間與來店消費的女客小美結識、雙方進而成為朋友關係。彭男2023年5月某天並未排班，得知小美帶著友人前往店內消費，於是便要求「先不要離開」，等他到場繼續飲酒。

彭男抵達現場時，小美的友人都已離開，僅剩下小美一人，於是他開始拜託同事，做其他調酒給小美喝，自己則僅飲用超商購買的啤酒飲料。隔天凌晨時分，小美醉得相當嚴重，在店內吐了許多次，彭男於是提議別搭計程車回家，而是到附近的旅館開房休息，避免吐在車上。

原先小美打算拒絕，不過彭男信誓旦旦、保證「不會對你怎樣」，於是便答應了下來。進入房間後小美又吐了幾次，怎料躺上床休息時，彭男便露出真面目，開始動手侵犯。

小美遭到侵犯後，當下不斷掙扎，並且開口詢問「不是在樓下說你不會亂來」。彭男聽見後一度停手，怎料過了一段時間又著手侵犯，最終還是得逞。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北市一名酒吧服務生認識女客，沒想到竟趁對方喝醉動手性侵。（示意圖／123RF）

在掙扎的過程中，小美的友人曾經數度致電，小美於是謊稱「家人在找我」，要求彭男停下動作，並且開啟親姊姊的照片與電話畫面，才成功脫困。

事後小美報警處理，彭男則對此辯稱，確實有到旅館休息，但並未動手性侵，2人也沒有發生性行為，且事後小美的友人主動表明願陪同至醫院驗傷，但小美不願前往，而是回家盥洗，案發後的行為與經驗法則有違。

對此，友人B男則指證，他知道小美當天心情不好，也知道小美酒量不好，因此要求持續連繫，且別喝太多酒，當時小美有答應下來，也承諾喝完就會回家。不過凌晨1點多詢問是否回家時，則沒有收到訊息，他也因為太過疲累而睡去。

B男提到，他一路睡到凌晨4點左右，起床發現小美仍未回覆訊息，於是開始連續撥打電話30分鐘，但仍無人接聽。因為害怕對方遭遇危險，所以持續撥打電話，不過途中小美有傳訊稱「等等」、「我在」及「不安全」等訊息。

直到後來小美才向他訴苦，講述在酒吧內喝醉、遭到性侵的經過，且時不時還傳出啜泣聲，因此他才提議可以陪同到醫院驗傷。

由於小美指證歷歷，加上友人B男的佐證，台北地院法官審理後，並不採信彭男的說法，最終依照強制性交罪，判處3年10個月有期徒刑，全案仍可上訴。

11/07 全台詐欺最新數據

70歲長者短短5天「重回50歲」！醫師曝驚人研究：狀態顯著進
鳳凰還沒來雨先炸！共伴發威「紫爆雨砸半個台灣」　4天警戒範圍
那對夫妻妮妮突不適送醫！　醫告知「進加護病房觀察」Nico崩
「很遺憾不能繼續帶你們」　古久保健二最後一次全隊集合哭了

