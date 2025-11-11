塗潤滑液侵犯人妻！變態整脊師噁回：這麼敏感　判4年8月

▲彰化資深楊姓整脊師性侵女客戶，遭判4年8月徒刑。(示意圖，翻攝自CFP)

記者郭玗潔／彰化報導

彰化一名楊姓男子開設工作室從事整脊20年，竟對一名找他服務多年的人妻伸狼爪，對她摸胸、指侵逞慾，經人妻驚嚇拒絕，楊男還噁稱「我不知道妳這麼敏感」，事後被人妻告上法院。全案經彰化地院審理，法官判定楊男犯行屬實，依他犯強制性交罪，處4年8月徒刑。

判決指出，楊男為彰化縣溪湖鎮某健康保養中心負責人，從事整脊已20年。人妻小美(化名)則曾多次由丈夫陪同，找楊男進行整脊。去年11月11日下午5時30分許，因丈夫有事無法陪同，小美獨自到工作室找楊男整脊，楊男將房門關上後，要小美連脫2件外衣，頭朝下趴在工作床上，接著以她尾椎骨移位為由，將她運動短褲往上提，讓小美的左臀露出，並在按摩過程中碰觸她私密處數秒，見小美察覺有異，才將她的短褲拉好，小美害怕自己大驚小怪，以為楊男可能不小心摸到，便繼續整脊。

沒想到楊男接著要小美轉正面仰躺，解開她2顆扣子說要進行「乳腺保養」，隨即將雙手伸進小美內衣內撫摸，小美大驚失色，從床上起身想離開，但此時楊男突然接聽電話，通話完畢後，就以雙手在小美腹部、恥骨塗潤滑液，對她指侵得逞。

小美突遭侵犯，花容失色表示「這太超過了、太多了、你不要這樣子」制止，楊男竟戲謔回稱「我不知道妳這麼敏感」，趁她驚慌失措，再度對她指侵，經小美喊「你不要這樣子」才罷手，楊還問「要不要先約下次的時間」，被拒後才打開工作室房門，小美來不及穿好衣服，抱著脫下來的衣物倉皇逃離工作室，前往警局報案。

楊男得知犯行曝光，竟還找來里長跟小美談和解，並供稱小美因為精神問題，才對他做出指控，造成小美二次傷害。案發後小美出現明顯的情緒創傷反應，連丈夫碰觸到她，都會覺得驚恐，甚至自責「是不是我自己的反應讓他以為我可以，才這樣對我」，事發後需持續就醫服藥。檢方認為楊男惡性重大且犯後態度不佳，向法院求處10年徒刑。

全案審理時，楊男辯稱，小美是她的客戶，已經來這邊整脊5、6年了，案發當天他也是按照之前的流程幫小美整脊，並沒有任何性侵行為。楊男律師則說，楊男整脊時，難免會碰觸到小美的身體，但並沒碰到她的陰部、胸部等隱私部位，且小美的隱私部位也沒有採集到楊男的DNA，再者小美當時也沒有激烈反抗，和常情不符。

不過法官審理，經檢視相關證據後，認為小美指證一致，沒有誣陷楊的動機，即便小美的內褲、外陰處沒檢驗出楊男的DNA，但因楊男為指侵且侵害時間不長，未必會留下生物證據，判定楊男先後對小美2度指侵，為接續犯成1罪，依犯強制性交罪，處他4年8月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。