人妻瘋狂出軌！淫喊：我很騷前後都玩　老公見約砲文崩潰了

台中一名人夫控訴妻子美美(化名)在外欠債，不僅離家出走，還約砲男網友，傳訊「我很騷」、「可以榨乾很多男生」、「前面跟後面都玩」，怒向法院訴請離婚。美美則認為，她只是以網愛滿足生理需求，並沒有和其他男人實際發生性行為，她不願意離婚。台中地院審理，法官認為夫妻感情已無法回復，判准離婚。可上訴。

人夫主張，他和妻子美美(化名)結婚12年，不久之前，他發現美美早出晚歸，兩人同住的房間因沒打掃，變得相當髒亂，美美還在外欠債，導致地下錢莊上門討債，1樓大門玻璃被彈珠槍打破，汽車輪胎也被刺破，但美美都不理會，還在去年3月1日離家出走。

人夫說，更令他痛苦的是，美美還和其他男人約砲，傳訊息給網友說「我以為你是其他公狗要約砲」、「我很騷」、「很滋潤耶」、「還有濃稠蛋白質？」、「還有可以榨乾很多男生」、「前面跟後面都玩」、「很多姿勢都玩」、「我又想摸摸噴噴了」。

另美美又跟網友網愛說「也可以你坐沙發我跪著吃含○○」、「哈一下蛋蛋」、「一路舔舔到○○」、「然後不客氣的把X棒巨X、深喉嚨」、「壓著我後腦」、「不讓跋(拔)」、「喔！○○又漲大了」、「吃舔」、「被你XX應該會又爽又痛」、「最後有幫一位男生打槍跟吃○○（沒有碰）」等語，讓人夫看了感到精神受虐待的痛苦，請求法官判准離婚。

全案審理時，美美表示，丈夫所謂的債台高築，是她小額經營小本生意的周轉金額，皆為了家庭付出。至於人夫說她約砲的部分，她認為現今網路世代下，僅是個人解決私人生理需求，這是人之常情、沒有違法。何況她和人夫都有在進行電愛、網愛、訊愛，也會一起看成人直播和成人影片，在兩人感情融洽時，這些行為都是人夫知情同意，當作夫妻間情趣，被趕出家門後，她僅為了個人生理需求和紓壓，但也沒和各個網友實際發生性行為，沒想到卻被人夫改口說她對婚姻不忠誠。她不要離婚。

法官認為，美美的訊息內容充滿露骨、性暗示、情慾挑逗，甚至傳送自己自慰、身體私密部位的照片和影片給該名男子，無視婚姻忠誠義務及責任，對家庭圓滿造成難以彌補的傷害，加上她在外欠債，導致家人遭受波及，都讓夫妻感情產生裂痕，判定美美和人夫的婚姻已難維持，且美美應負較大責任，判准兩人離婚。可上訴。