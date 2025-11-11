首訪白宮！敘利亞總統會晤川普　加入反恐聯盟　

▲美國總統川普2025年5月曾與敘利亞總統夏拉會面。（圖／路透）

美國總統川普10日在白宮會見敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa），成為敘利亞1946年獨立以來首位踏足白宮的該國領導人。這是川普與夏拉的第三次會晤，美國宣布敘利亞將加入國際反ISIS聯盟，並暫停部分制裁措施。

BBC、法新社等報導，夏拉曾是美國懸賞1000萬美元通緝的「恐怖分子」，其領導的沙姆解放組織（HTS）曾與蓋達組織有關，後來才被財政部從特別指定全球恐怖分子名單中移除。夏拉這趟訪美行相當低調，他只從側門進入白宮，並與川普進行閉門會談，副總統范斯（JD Vance）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）均在場。

▲與川普會面之後，夏拉在白宮外與支持者揮手致意。（圖／路透）

夏拉訪美的主要目標之一為推動美國取消對敘利亞的制裁。川普與夏拉談及美敘兩國雙邊關係，以及共同關心的區域國際問題。

在會晤結束後，政府官員透露，美國財政部將與國務院、商務部宣布新措施，解除對敘利亞的經濟制裁，當中包括暫停《凱撒法案》（Caesar Act）部分制裁措施180天。

川普表示，夏拉是一名強而有力的領導人，將竭盡全力協助敘利亞取得成功，「很榮幸能與敘利亞新任總統夏拉共度時光，我們談到中東和平的方方面面，他是和平的主要倡導者」，並稱「他有過艱難的過去，但坦白說，如果沒有艱難的過去，你就不會有機會。」

川普官員透露，敘利亞將加入全球反ISIS聯盟，成為該聯盟的第90個國家，這也代表美國的中東外交政策出現轉變。另外，敘利亞也獲准在華府重開大使館。