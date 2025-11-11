關稅案若敗訴「須退款2兆美元」！　川普警告：經濟與國安災難

▲ 川普警告，撤回關稅將危害美國經濟與國安。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普警告，若最高法院駁回他依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對各國徵收的關稅，美國將面臨「經濟與國安災難」，日前還稱他計劃運用關稅收入，發放每人2000美元紅利金給中低收入民眾，剩餘資金則用於減少國債。

根據《路透》，川普9日便在社群平台Truth Social宣布這項計畫，10日在白宮橢圓形辦公室重申，「我們將向中等和低收入族群發放約2000美元紅利，並運用剩餘關稅收入來降低債務。」

川普首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）10日則在白宮表示，政府原先認為須將關稅收入全數用於削減赤字，但因「稅收大幅增長」，才有機會推動發放紅利。

然而，最高法院上周針對關稅案進行口頭辯論時，多名大法官質疑川普援引IEEPA徵收關稅的合法性，因該法並未明文提及關稅權限。川普任命的大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）則指出，若關稅被判違法，法院處理進口商退款事宜「可能會一團混亂」。

目前尚不清楚最高法院何時做出裁決，以及若川普敗訴，企業是否有權取得至今支付的逾1000億美元（約新台幣3.1兆）關稅。

但川普堅稱外界低估這項數字，實際上須退還逾2兆美元（約新台幣62兆）的關稅收入與投資。他強調，「他們給的數字是錯的」，「這將是一場經濟災難，如果我們在最高法院敗訴，將是一場國安災難。」