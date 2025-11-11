川普認下手太重！　美國對瑞士關稅有望從39%大砍到15%

▲ 川普有意降低瑞士關稅。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞士與美國貿易談判出現重大突破，知情人士透露，雙方即將就關稅減免達成協議，瑞士商品輸美關稅有望從現行的39%大幅調降至15%，美國總統川普也坦言當初對瑞士「下手很重」。

《路透》報導，川普10日在白宮橢圓形辦公室向媒體證實，「我們正努力達成一項協議，讓他們的關稅降低一點」，「我還沒有具體數字，但我們會努力幫助瑞士。」他坦言先前對瑞士「下手很重」，但華府認為瑞士是個好盟友，希望這個國家持續繁榮發展。

《彭博》據知情人士指出，這項協議可能在未來2周內達成，但談判仍存在變數，無法排除重演去年7月底協商破局的狀況。瑞士政府發言人對此拒絕回應，僅稱「談判持續進行中，不便進一步評論」。

今年8月1日瑞士國慶當天，川普以兩國間近400億美元貿易逆差為由，宣布對瑞士商品課徵高達39%關稅，創下美國對已開發國家徵收的最高稅率，重創瑞士手錶、精密機械和巧克力等出口產業。

瑞士持續爭取降稅，上周一群瑞士億萬富豪及企業領袖親赴白宮拜會川普，會談相當順利，也為協商帶來動力。川普會後隨即指示貿易代表格里爾（Jamieson Greer）加速談判，他在7日便與瑞士貿易代表直接對話。

關稅已對瑞士經濟造成傷害，第三季可能出現萎縮。該國央行警告，經濟前景「因美國大幅提高關稅而惡化」，且失業率雖不高但持續上升，已達到4年來最高水準。