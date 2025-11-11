北京做半套？美媒爆「鬆綁稀土出口」採新制　排除美軍供應商

▲川普與習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場見面。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》引述知情人士說法報導，中國考慮仿照美國採用一項新制度，讓稀土等管制物資出口至美國時，能夠加速民用廠商審核流程，同時繞過美軍供應商。對此，中國商務部尚未回應。

知情人士透露，北京正考慮實施「經驗證終端用戶」（VEU）制度，放寬稀土與其他管制材料對美出口，一方面排除與美軍有關的特定企業，另一方面加速批准其他企業的出口許可。如果嚴格執行，此制度將導致同時服務民生及國防客戶的汽車及航太企業更難進口中國特定材料。

知情人士指出，北京版本的「經驗證終端用戶」仿照美國法律與程序設計，能夠讓習近平兌現對川普的承諾，促進管制材料出口，但確保這些戰略物資不會落入美軍供應商手中。

▲中國連雲港，工人正運輸含有稀土元素的土壤準備出口。（圖／路透）

美版VEU自2007年實施，獲准中國企業可透過一般授權採購敏感商品，不需要在每次採購時申請個別許可證，使其更容易進口管制商品，例如化學品或晶片製造設備，但必須接受美國政府對企業設施執行檢查，以確保符合規範。

今年4月以來，北京運用稀土出口限制作為貿易戰籌碼，但在10月30日川習會之後，公開承諾發放一般許可證、放寬管制，被川普解讀為「實際上」結束了關鍵材料的出口管制。

不過，北京未明確指出哪些企業有資格獲得一般許可證，並且似乎仍保留了部分管制措施。數據顯示，中國9月對美稀土出口仍較前月下滑29%，顯示貿易休兵前數周，管制措施仍持續影響企業營運。

報導也指出，目前尚不清楚VEU保護效力持續多久。在美版制度中，原本獲准的中國企業有時會被突然取消許可，在北京引發恐慌。因此，即便能夠從中國版的VEU獲益，許多企業仍可能決定繼續尋找管制材料的替代品。