運毒船爆炸起火！美軍開轟36秒畫面曝光　累計逾70死

▲美軍至今執行10多次針對運毒船的打擊行動，造成70多人死亡。（圖／翻攝自X）
記者詹雅婷／綜合報導
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日表示，美軍9日在東太平洋海域擊沉2艘運毒船，造成船上6人死亡。路透報導，自9月以來，美軍已執行10多次針對運毒船的打擊行動，至今造成70多人死亡。
赫格塞斯透過社群平台X發文提到，「根據我方取得的情報，這些船隻涉及非法毒品走私活動，船上載有毒品，並沿著已知毒品走私路線航行。」他同時公布船隻遭軍事打擊的36秒影片，可見2艘船在國際水域爆炸起火，每艘船上各有3名男子，總計6人死亡，美軍人員並無傷亡。
Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025
These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO
自9月以來，美軍已在委內瑞拉沿岸附近及東太平洋海域執行10多次類似打擊行動，累計造成逾70人死亡。美方聲稱遭轟炸船隻均涉及毒品運輸，但未提供具體證據支持相關指控。
聯合國人權事務高級專員則稱，美方對毒販的攻擊行動不可接受，且構成對國際人權法的嚴重違反。委內瑞拉抨擊美國此舉屬於非法行為，等同謀殺，總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控美國總統企圖推翻委內瑞拉政府。
美國9月加強在加勒比海的軍事部署，包括派遣核潛艦等。此舉促使委內瑞拉政府加強國內安全措施，並在全國部署數萬名軍隊。
