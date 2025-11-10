鳳凰颱風逼近！台南召開防颱整備會議　黃偉哲：預防性撤離要提前啟動

▲台南市府召開鳳凰颱風防颱整備會議，黃偉哲要求各單位全面戒備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鳳凰颱風即將接近台灣，中央氣象署預估暴風圈最快將於11日接觸陸地，影響時間落在11月12日至13日，台南恐有強風豪雨發生，台南市長黃偉哲10日下午2時30分主持「鳳凰颱風防颱整備會議」，要求市府團隊及37區公所全面戒備，並籲請市民隨時注意最新氣象訊息，提前做好防颱準備。

黃偉哲表示，鳳凰颱風來勢強勁，尤其先前丹娜絲颱風及0728豪雨受災地區，更要提高警覺。他指示各編組單位務必提早啟動預防性疏散撤離作業，並完成收容處所開設與發電機整備。民政局及區公所須掌握「水災危險潛勢區」與「土石流潛勢區」弱勢族群名冊，落實關懷與清查。

水利局則需確認抽水機正常運作，加強易淹水區監控；工務局及權管單位要強化樹木固定、督導在建工程進行防颱措施，避免造成交通與公共安全風險。市府也提醒各區公所備妥防水擋板、砂包，並提供民眾領取資訊，市民若有需求可直接向所在地區公所洽詢。

消防局長李明峯指出，面對可能的強降雨，消防局已要求各外勤大隊與消防分隊提升整備，包括防汛器材、人力部署與必要時的船艇前置。他表示，對於先前易淹水點位將加強戒備，務必在災害發生第一時間投入救援，保障市民安全。