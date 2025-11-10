鳳凰颱風恐登陸中台灣　許淑華指示做好中央保全戶疏散安置

▲鳳凰颱風來勢洶洶。（圖／中央氣象署提供）

記者高堂堯／南投報導

鳳凰颱風近日可能於中台灣登陸，南投縣長許淑華今天特別指示縣府各局處做好防颱整備，尤其需依中央保全戶調查規劃、權衡風險，做好最佳疏散安置措施，以將颱風損害風險減至最低。

許淑華10日上午主持縣務會議時做出三項指示，第一點即為疏散安置措施，第二點為注意颱風動態，提前落實防颱措施，並務求完善及提高民眾防颱意識，以達防颱減災目標，第三點需強化縣府、公所及中央三方橫向聯繫、超前部署，提前進駐機具搶險等。

許淑華指出，台灣多山、地形陡峭，歷年颱風都造成台灣各地不少災情，南投也發生過多次重大災情；花蓮縣9月間因颱風外圍環流形成的堰塞湖致災，造成光復鄉嚴重損害悲劇，此次鳳凰颱風將襲台，各界所密切關注潛勢區保全戶疏散安置問題，縣府一定會務實評估：原則上依照中央已調查規劃的保全戶方案執行，以最妥適的方式因應，並充分向中央說明，該表達的也會據實表達。

許淑華表示，各縣市山區條件不盡相同，有些作為未必符合該縣山形地勢條件，例如部落安全條件遠大於大量遷出風險，就可以考量因地制宜，採取最妥適的安置作為，而孕婦、洗腎患者等，因風災豪雨易造成道路中斷，影響就醫治療，「該撤就要撤」，應依SOP程序提前撤離安置；縣府也會依照部落的各種的狀況，做出即時妥善的因應作為。

許淑華也提醒民眾，密切注意颱風動態，低窪地區及土石流潛勢區民眾務必做好防颱準備，確保生命財產安全。