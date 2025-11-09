黃偉哲旋風24小時快閃新加坡　親推洋香瓜、大白柚掀採購熱潮

▲黃偉哲市長旋風快閃新加坡推廣臺南鮮果，吸引當地民眾熱烈試吃與下單。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

看準新加坡高消費力與其在東南亞市場的樞紐地位，台南市長黃偉哲9日率隊旋風式快閃新加坡，不到24小時全力行銷台南當季盛產的後壁洋香瓜與麻豆大白柚，透過展示試吃會、現場互動與直播帶貨等多元方式，成功吸引新加坡民眾爭相預購，展現台南鮮果的國際競爭力。

黃偉哲市長上午出席於新加坡福建會館舉辦的「台南優選鮮果展示暨試吃會」，與駐星大使童振源及後壁區農會總幹事林怡歆共同推廣香氣濃鬱、果肉細緻的後壁洋香瓜，以及酸甜平衡、果粒飽滿的麻豆大白柚。現場試吃後，新加坡消費者紛紛稱讚風味獨特，短時間內便吸引眾多饕客下單。

除實體試吃會外，市府更與新加坡知名水果超市合作直播銷售，由當地藝人黃世南與新興電商平台共同加持，再加上人氣大胃王 Zermatt Neo（梁照遠）驚喜現身，一口氣為洋香瓜與大白柚衝出人氣。黃偉哲與童振源大使也在直播前到場替團隊加油，並與現場民眾親切互動。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的氣候條件與成熟的農業技術，能生產兼具風味、安全與高品質的水果。此次帶來的洋香瓜正值盛產期，香氣與口感俱佳，而大白柚全身是寶，營養豐富，是送禮與自用的理想選擇。他也很開心台南鮮果能獲得星國消費者的青睞。

黃偉哲指出，新加坡市場對高品質水果需求強盛，非常契合台南推動海外拓銷的方向。藉由把優質鮮果送進星國家庭，不僅拓展了更穩固的海外市場，也同步提升台南農產品的國際品牌價值。市府將持續透過多元通路推廣，讓更多台南鮮果在海外被看見、被喜愛，也讓台南走進更多國家的日常生活。