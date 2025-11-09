黃偉哲表揚185位終身學習楷模　93歲阿公阿嬤持續上課展現生命力

▲台南市長黃偉哲出席終身學習楷模表揚大會，肯定185位學習典範。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動樂活城市、鼓勵市民持續學習，台南市教育局9日在樹谷園區音樂廳舉辦「2025年度終身學習楷模表揚大會」，表揚185位終身學習楷模與24所推動終身學習教育有功學校，市長黃偉哲親自頒獎，期盼透過楷模典範的力量，深化台南的終身學習風氣。

黃偉哲表示，在AI快速改變社會的時代，更需要持續學習才能跟上世界腳步。市府也透過各式管道加強防詐宣導，協助市民掌握最新資訊、保護財產安全。教育局長期與學校、社區及民間團體合作，提供多元學習資源，包括成人及新住民教育班、國中小進修部、新住民學習中心、樂齡學習中心、數位機會中心與社區大學等，鼓勵市民善加利用。

教育局長鄭新輝指出，終身學習楷模的選拔由各成人教育承辦單位推薦，須具備持續學習精神與績效足以成為榜樣；有功學校則獎勵連續三年積極開辦成人課程的學校。今年活動也表揚參加「動人百分百，照片說真情」甄選中，記錄在台南生活與學習經驗的獲獎者，展現多元文化的影響力。

本次獲獎者中，有7位高齡85歲以上的長者，其中最高齡93歲，分別為來自大內區大內國小樂齡學習中心的葉楊金領女士與陳俊傑先生。他們雖年事已高，仍持續投入學習，展現生命韌性。台南社區大學的許美雯女士長年參與公民行動，落實社大積極公民的理念，也同樣值得肯定。另有81歲的蔡春惠女士積極參加左鎮數位機會中心課程，勇於學習3C與科技，只為能與孫子輕鬆溝通。

活動開場由「愛鎮祥舞蹈班」以〈荷塘月色〉與〈月亮代表我的心〉揭幕，長者自信優雅的舞姿成為全場亮點，再次印證終身學習帶來的活力與美好。