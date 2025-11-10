馬太鞍堰塞湖紅色警戒5500人撤離　她曝最大問題：內水難排出

▲花蓮縣政府今日上午召開整備會議由縣長徐榛蔚親自指揮主持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中度颱風鳳凰逼近，由於馬太鞍溪堰塞湖水位已達紅色警戒標準，花蓮縣政府10日上午立即召開整備會議，由縣長徐榛蔚親自指揮主持，會後隨即與內政部及中央單位進行視訊會議，強化整備及應變部署。

縣府表示，目前已開始進行撤離計畫，各收容所預計今日12點整備完成，針對弱勢、行動不便者，將由消防或派送救護車進行撤離，預計於今日下午5點前完成全部撤離工作，並持續巡查。

徐榛蔚表示，由於鳳凰颱風挾帶強降雨，花蓮縣已於今早8點啟動一級災害應變中心開設，並針對光復、萬榮、鳳林等馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒區，並開始進行強制撤離工作，同時光復鄉學校已停班停課作為收容處所。徐榛蔚強調，目前最迫切的問題是內水難以排出，已緊急請求九河局全力疏濬光復溪、馬太鞍溪等河道，確保內水宣洩。徐榛蔚呼籲中央應正視並加速處理堰塞湖的工程問題，才能從根本上解決鄉親每逢豪雨就必須撤離、無法安居樂業的困境。

▲徐榛蔚會中緊急請求九河局全力疏濬光復溪、馬太鞍溪等河道，確保內水宣洩。

內政部長劉世芳會中表示，中央政府高度重視本次颱風整備工作，特別是馬太鞍溪堰塞湖的應變。九河局已在沿線預布8台抽水機，並承諾針對縣長反映的內水宣洩問題，將與縣府協調是否需增加抽水機的佈設地點及數量。針對堰塞湖的長期處置，顧問團隊正加緊規劃科技與工程方案，中央將持續高強度監控，並承諾在颱風期間全力協調國軍等資源協助地方。

花蓮縣政府提醒所有鄉親，務必保持警覺並配合各項防颱應變措施，已撤離區域的民眾請依照指示至收容處所避難，切勿自行返回。縣府將與中央各單位持續密切合作，共同面對颱風帶來的挑戰，全力維護縣民的安全。

