鳳凰放慢要轉彎了　最快今傍晚海警、明陸警

鳳凰颱風進逼台灣。



記者陳俊宏／台北報導

鳳凰放慢要轉彎了！中度颱風鳳凰來勢洶洶，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預計今天傍晚到晚間發布海上警報機率最高，周二上半天發布陸上警報機率最高，最靠近台灣時強度明顯減弱，可能變輕颱，颱風中心周三晚間有機會登陸中南部。

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣

氣象署今天清晨發布「大雨特報」，颱風外圍環流及東北季風影響，今日基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流及東北風偏強，今晨至周二晚間，苗栗縣、台中市、彰化縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風9級以上，或陣風11級以上發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、金門縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，預計今傍晚到晚間發海警機率最高，周二上半天發陸警機率最高。

黃恩鴻說，鳳凰現在速度比較慢，今慢慢轉北，周二偏向東北，最靠近台灣時強度明顯減弱，可能變輕颱，預估周三清晨暴風圈觸陸，颱風中心有機會登陸中南部，時間偏向周三晚間機會較高。

▲▼周二雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署表示，今天除了東北季風影響外，開始有颱風外圍環流的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島降雨機率高，雨勢越晚越明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大台北及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率；桃園及高屏也有局部短暫陣雨，而其他地方降雨機率亦增加。

氣象署提醒，周二受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨的機率，尤其東北部、東部、大台北有局部豪雨等級以上的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署指出，周三、周四颱風及其外圍環流及東北季風影響，整體降雨強度將受颱風屆時強度及路徑而定，周三颱風中心逐漸接近西半部，在中南部、花東部有陣雨，並有大雨或局部豪雨機率，北部、東北部有短暫陣雨；周四隨著颱風減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，但北部仍有局部較大雨勢機率，中部以北、東北部、及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



▼本周降雨預測。（圖／氣象署）

