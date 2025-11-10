鳳凰來襲！粉專「未來24小時非常關鍵」　示警2地：別輕忽

▲鳳凰颱風將襲台。（圖／氣象署）

記者周亭瑋／綜合報導

中度颱風「鳳凰」通過呂宋島後，正於南海重新整合能量。中央氣象署表示，今晚（10日）預估將發布海上颱風警報，明日上午則有極高機率發布陸上警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就直言，未來24小時非常關鍵，更提醒中南部沿海、平原空曠地區的民眾，「別因為是輕度颱風，就輕忽強風的威脅！」

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，鳳凰颱風已進入重整階段，核心對流再度活躍，「未來24小時非常關鍵、重要！」而颱風在北上的過程中，強度可能短暫增強，增強幅度則取決於重整進度。

根據預測，鳳凰將於明（11）日下午通過東沙島以東海域後，逐漸朝台灣西南海域靠近。由於環境條件隨後轉差，屆時颱風強度預料會慢慢減弱，接近台灣陸地時，強度可望維持在輕度颱風中前段等級。

粉專也特別提醒，中南部沿海與平原空曠地區的民眾切勿掉以輕心，「別因為是輕度颱風，就輕忽強風的威脅！」

▲最新歐洲系集、各AI模式預報侵襲機率圖。（圖／翻攝賈新興臉書）

氣象專家賈新興表示，預估今日傍晚發布鳳凰颱風海警機率高，周二中午前發布陸警機率高；鳳凰颱風朝澎湖海域接近時，因整體大環境不利，故其強度於周三午後有迅速減弱的趨勢，可能減弱為輕度颱風，預估其中心於周三深夜10時至11時，有機率登陸雲林一帶，登陸後減弱更快，可能變熱帶性低氣壓。

另外，氣象粉專「停班停課最新通知 Taiwan Alerts」則提醒民眾，秋季颱風的防災難度，不僅是路徑難以預測，也不能僅以強度作為判斷威脅的依據。

