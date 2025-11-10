鳳凰海警傍晚將發布　北東豪雨愈晚愈明顯

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風已經進入南海，今、明兩天逐漸北轉接近台灣，周三前後可能減弱為輕度颱風。這兩日北部及東半部受共伴效應影響，將有豪雨以上降雨，且愈晚愈明顯。中央氣象署預計今天下午至傍晚發布海上颱風警報，明天上半天發布陸警。

▲鳳凰颱風。（圖／氣象署提供）

根據氣象署資訊，鳳凰颱風今天上午8時的中心位置在北緯17.0度，東經119.2度，以每小時15公里速度，向西北進行。中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，已略微減弱，但仍為中度颱風等級。

氣象署預報員朱美霖表示，受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，今、明天北部及東半部有共伴效應，要慎防豪雨等級以上降雨，隨著颱風周三、周四接近台灣，中南部要留意雨勢。

朱美霖指出，目前颱風中心已經進入南海，未來在南海附近逐漸整合，北轉接近台灣西南方海域過程中，由於海氣條件不適合發展，屆時會明顯減弱，可能以輕度颱風等級接近台灣，氣象署不排除今天下午到傍晚發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。

她表示，鳳凰颱風今天上午8時位於呂宋島西邊，白天逐漸往西北轉北北西移動，明天再往北北東移動，今、明天逐漸北轉，周三白天到晚間接近台灣西南方海域，周三至周四通過台灣陸地上空，由於環境不利於發展，加上地形影響，將逐漸減弱，可能以輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓通過台灣，周四往琉球海面移動再減弱為溫帶氣旋。

朱美霖指出，目前颱風北上角度及強度都有不確定性，少部分模式預測會持續偏西北移動，也有部分預測會北轉，在北轉角度的預測上也有差異，後續要再觀察。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，她表示，目前南邊已經有颱風外圍雲系北上影響，加上東北季風影響，基隆北海岸、宜花地區有斷斷續續降雨，共伴效應影響愈晚愈明顯，部分地區累積雨量已有70毫米，達大雨等級，也不排除有豪雨。

她指出，今天白天基隆北海岸、大台北、宜花及東南部降雨明顯，其他地區也有零星雨，今晚到明天白天大台北、東半部及恆春有大雨或局部豪雨，大台北及宜花有局部豪雨等級以上降雨。

朱美霖指出，隨著颱風逐漸北上，共伴效應影響也會逐漸減少，明天下半天中南部及花東降雨增加，周三中南部及花東有局部大雨或豪雨，北台灣則趨緩。周四颱風遠離，受東北季風影響，中部以北及宜蘭仍有降雨，北部也有較大雨勢機率。周五至下周日桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區回到多雲到晴。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

她也說，隨著東北季風及鳳凰颱風接近，沿海風力增大，台南以北、基隆北海岸、台東及離島有平均風力6級、陣風8級，苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春也有平均風力9級、陣風11級機率。

另外，氣象署也公布最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，與過去8小時預測相同，台南市最高達94%，嘉義縣也有92%、嘉義市91%、雲林縣和高雄市90%，台中市、南投縣、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、花蓮縣均有80%以上，本島其他縣市也有68%以上。