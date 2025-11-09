連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

▲溫蒂漢堡（Wendy`s）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國知名速食連鎖品牌「溫蒂漢堡」（Wendy’s）陷入連年虧損危機，臨時執行長肯‧庫克（Ken Cook）宣布，將在2024年至2026年間關閉全美約200至350家業績不佳的門市，約佔全美6,000家分店的「中個位數百分比」。官方尚未公布具體地點，但預料加州將首當其衝，關店數可能突破百家。

庫克指出，這些門市「長期表現不佳、拖累整體營運」，關店行動旨在強化體系、釋放資金，讓加盟主能更集中資源經營表現良好的據點。他強調，此舉屬於公司轉型方案「新鮮計畫」（Project Fresh）的一環，聚焦品牌重塑、營運優化及資本配置，以提升整體獲利與單店銷售表現。

根據財報，溫蒂漢堡今年第三季全球營收達5億4950萬美元，淨利4,430萬美元，全球系統銷售額約35億美元，較去年同期下滑2.6%。其中，美國市場同店銷售額衰退4.7%，遠不及麥當勞、漢堡王及Shake Shack等競爭對手的成長。公司去年也曾因相同理由關閉約140家門市。

面對頹勢，溫蒂漢堡寄望新產品挽救品牌形象。庫克透露，新推出的雞柳條「Tendys」銷售表現亮眼，有部分門市甚至在宣傳前就銷售一空，並稱這是公司「重新確立雞肉產品領導地位的第一步」。

不過，外界反應兩極。Reddit論壇上許多網友批評溫蒂漢堡「漲價過猛、CP值過低」，指出餐點品質下降、麵包不新鮮、服務態度惡劣，認為品牌口碑早已不如以往。部分顧客抱怨連招牌厚培根與新鮮生菜都遭「偷工減料」，成為品牌流失顧客的主因之一。

業界分析，通膨與勞動力成本上升讓速食業面臨結構性挑戰，包括Jack in the Box、Red Robin等品牌近年也接連關店。專家預估，美國速食業正進入「汰弱留強」階段，各大品牌將加速推動自助點餐機、App訂餐與機器人廚房等自動化轉型，試圖在激烈競爭中重新洗牌。