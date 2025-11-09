　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

▲▼ 溫蒂漢堡（Wendy`s）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲溫蒂漢堡（Wendy`s）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

美國知名速食連鎖品牌「溫蒂漢堡」（Wendy’s）陷入連年虧損危機，臨時執行長肯‧庫克（Ken Cook）宣布，將在2024年至2026年間關閉全美約200至350家業績不佳的門市，約佔全美6,000家分店的「中個位數百分比」。官方尚未公布具體地點，但預料加州將首當其衝，關店數可能突破百家。

庫克指出，這些門市「長期表現不佳、拖累整體營運」，關店行動旨在強化體系、釋放資金，讓加盟主能更集中資源經營表現良好的據點。他強調，此舉屬於公司轉型方案「新鮮計畫」（Project Fresh）的一環，聚焦品牌重塑、營運優化及資本配置，以提升整體獲利與單店銷售表現。

根據財報，溫蒂漢堡今年第三季全球營收達5億4950萬美元，淨利4,430萬美元，全球系統銷售額約35億美元，較去年同期下滑2.6%。其中，美國市場同店銷售額衰退4.7%，遠不及麥當勞、漢堡王及Shake Shack等競爭對手的成長。公司去年也曾因相同理由關閉約140家門市。

面對頹勢，溫蒂漢堡寄望新產品挽救品牌形象。庫克透露，新推出的雞柳條「Tendys」銷售表現亮眼，有部分門市甚至在宣傳前就銷售一空，並稱這是公司「重新確立雞肉產品領導地位的第一步」。

不過，外界反應兩極。Reddit論壇上許多網友批評溫蒂漢堡「漲價過猛、CP值過低」，指出餐點品質下降、麵包不新鮮、服務態度惡劣，認為品牌口碑早已不如以往。部分顧客抱怨連招牌厚培根與新鮮生菜都遭「偷工減料」，成為品牌流失顧客的主因之一。

業界分析，通膨與勞動力成本上升讓速食業面臨結構性挑戰，包括Jack in the Box、Red Robin等品牌近年也接連關店。專家預估，美國速食業正進入「汰弱留強」階段，各大品牌將加速推動自助點餐機、App訂餐與機器人廚房等自動化轉型，試圖在激烈競爭中重新洗牌。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 2 2716 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雞蛋檢出芬普尼超標3倍！　15萬顆流向9縣市
鳳凰颱風進逼！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變
快訊／樂天桃猿拋震撼彈　古久保健二卸下一軍總教練
日男「包養24歲女偶像」花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死
小薰撇清跟王子關係「真的很不熟」！　見他偷吃粿粿吐真實心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

日6.7地震海嘯抵達！餘震8連發規模最大6.3　氣象廳將開記者會

日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

OpenAI執行長替黃仁勳說話「突收傳票」　不明男子衝舞台被架走

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」嗨翻評審爆紅　打破刻板印象

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

張忠謀「身體不適」未出席運動會！　黃仁勳曝「會和他聯絡」

看護騎電動三輪車載她看病！休旅車切西瓜猛撞畫面曝　99歲嬤慘死

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

巴西上百死「整排屍體」空拍照曝光　直擊掃毒血腥一幕

日6.7地震海嘯抵達！餘震8連發規模最大6.3　氣象廳將開記者會

日男「包養24歲女偶像」半年花光1200萬退休金　趁開房3刀捅死她

快訊／日本岩手外海出現「微弱海嘯」！　氣象廳：立刻遠離海邊

開放「瞻仰王太后遺容」首日　泰國民眾穿黑衣大排長龍

前日相鳩山由紀夫：台灣問題「屬中國內政」　日本不應該干涉

快訊／日本三陸近海發生6.7地震！　氣象廳發布「海嘯注意報」

OpenAI執行長替黃仁勳說話「突收傳票」　不明男子衝舞台被架走

震撼！27歲智利美女「吼唱死亡金屬」嗨翻評審爆紅　打破刻板印象

彰化242盒毒雞蛋流進高雄！狂賣到剩31盒　市府「1原因」開罰業者

賓士「北中南新車體驗活動」即將開跑　宇宙人開唱打響開幕站

市售雞蛋檢出芬普尼超標3倍！ 15萬顆流向9縣市　急下架回收

白百何公開時間線打臉製片人！　「只有她被請回國」遭排擠

國3竹崎段連三天出意外！車禍追撞2死、混凝土車翻覆...今火燒車

連年虧損！溫蒂漢堡掀關店潮　美國350家門市將熄燈

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織　警政署：保障言論自由

南韓打房嚇壞豪宅屋主！每年房屋稅「至少繳107萬」　擬拋售避險

快訊／洋基成軍首戰慘敗　勇士「單場133分」破PLG單場新高

鳳凰颱風撲台！北投發布黃色燈號　北市府緊急採取強風應變

【即將進入夢鄉...】柴柴想睡又不睡　硬撐著裝作不睏超萌XD

國際熱門新聞

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

遊日警示！熊出沒　3大超商啟動防護

巴西掃毒上百死「整排屍體」空拍照曝光

鳳凰升級超級颱風　菲律賓：將穿越台灣

日男包養女偶像花光退休金！3刀捅死她

兒子護照「有殘膠」遭拒！12萬旅遊險泡湯

女主播拒免治馬桶遭酸反擊：完全沒沾到

夫妻「性生活消失」原因曝光　「生了小孩」只排第3

川普宣布減肥藥降價　藥廠代表「當場暈倒」

美股崩盤恐迎血洗修正？神準指標曝跌16%

警署深夜淪砲房　已婚部長「偷吃學妹」激戰

前AV女星斬首男友　又嫁死者兒子

即／日本發生6.7地震！氣象廳發布「海嘯注意報」

更多熱門

相關新聞

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

藝人粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚姻風波持續延燒，棒棒堂男星王子（邱勝翊）被指涉介入婚姻，事後王子公開道歉，坦承「超過了朋友間應有的界線」。對此，網紅Toyz（劉偉健）經營的手搖飲品牌拾汣茶屋，再次緊貼時事話題，於今日推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」，全台門市同步開賣，售價一杯65元。

50%果肉！無印推出「果實果凍」

50%果肉！無印推出「果實果凍」

停車場活春宮　男女側躺忘情激戰

停車場活春宮　男女側躺忘情激戰

大掃除「順序是關鍵」功夫減半　

大掃除「順序是關鍵」功夫減半　

近1／4國小不到百人　新北61校採「全市自由學區」搶都會生

近1／4國小不到百人　新北61校採「全市自由學區」搶都會生

關鍵字：

速食連鎖溫蒂漢堡關店行動轉型計畫新品推出

讀者迴響

熱門新聞

鳳凰大甩尾轉彎逼台　影響時間延後了

國道2死車禍後「預拌車又翻」！在地驚：抓交替？

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

曾馨瑩今晨發聲　還原「婆婆過世仍去慶生」真相

估台中、苗栗登陸！鳳凰颱風「最快這天消散」

通背拳傳人被打到看人重影　完全好不可能

鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

日氣象廳：鳳凰颱風將「橫穿整個台灣」

女主播拒用免治馬桶　肛門科醫師也不用

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡

朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭

快訊／11級強風來了　今午後變天

日本預估鳳凰路徑曝！中國：恐成西北太平洋風王

中國網紅堅持《一拳超人》訓練法千天　作者驚呆

更多

最夯影音

更多
《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！

《再見愛人5》李施嬅「眼睛開刀4次」　男友「私下幫她保險」完全沒說！
李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

李光洙為贏「用臉玩躲避球」XD　穿指壓拖鞋被笑「像剛出生長頸鹿」

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

TSMC特製鞋太狂！　魏哲家一亮相全場暴動：明年一定買得到

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面