近1／4國小不到百人　新北61校採「全市自由學區」搶都會生

▲新北偏鄉小校努力發展特色課程，吸引都會區學生就讀，圖為福連國小海上畢典。（圖／福連國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

少子化向下延燒中小學階段，不只偏鄉離島，新北市部分地區也受衝擊。據新北市教育局統計，全市有215所國小，學生人數百人以下有49校，佔了快四分之一；而113學年度也有多達37校新生人數不到10 人。教育局表示，持續推動小校轉型、區域整合與混齡教學計畫，另鼓勵偏鄉學校發展自由學區，已有61校採全市自由學區，爭取都會區學生就學。

根據新北市教育局統計，113學年度國小新生入學人數為3萬064人，比去年減少2658人，有37校新生人數不到10人、18校新生不到5人、有2校新生只有1人，另外貢寮區福連國小、雙溪區柑林國小今年則沒有新生。

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從各校總學生數來看，學生不到百人學校有49校，佔了快四分之一，其中有24校不到50人、有2校不到10人，小校主要分布在瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等區域。

新北教育局表示，從104學年度起，就針對學生數50人以下的學校進行「小校轉型發展計畫」，協助學校結合社區特色，發展校訂課程，吸引學生跨區就學。105學年度推動「混齡教學計畫」，編印混齡教學相關教材；108學年度成立「貢寮區學校資源整合暨學生學習課程發展中心」，首創「一校就讀、多校共學」的目標；另透過小校轉型計畫，輔導轉型為學校型態實驗教育。

教育局指出，113學年度共有61校採全市自由學區，此制度讓偏鄉學校有機會能透過發展學校特色，爭取都會地區的學生就學，提升學生人數。而為協助轄內偏鄉小校解決師資與招生困境，已在教師甄試增設偏鄉組，推動跨校巡迴專長授課教師及公費合格教師，並從非偏遠地區商借正式教師。

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