Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭　王子粿粿粉絲氣炸

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲粿粿、王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚姻風波持續延燒，棒棒堂男星王子（邱勝翊）被指涉介入婚姻，事後王子公開道歉，坦承「超過了朋友間應有的界線」。對此，網紅Toyz（劉偉健）經營的手搖飲品牌拾汣茶屋，再次緊貼時事話題，於今日推出新飲品「小王秘蜜粿果綠」，全台門市同步開賣，售價一杯65元。

「小王秘蜜粿果綠」名稱明顯影射王子與粿粿的新聞話題，以綠茶為基底，加入粉粿與椰果等配料，主打「甜而不膩秘藏蜂蜜」、「雙重爽Q」，文案大玩諧音與嘲諷，強調由「最會亂調的員工小王精心設計」，希望消費者能「一起甜甜度過秘蜜的夜晚」。

▲▼Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭　王子粿粿粉絲氣炸。（圖／翻攝拾汣茶屋）

▲拾汣茶屋推出新品「小王秘蜜粿果綠」。（圖／翻攝拾汣茶屋）

商品一曝光即引發網友熱烈討論，留言如「不愧是拾汣，準時開臭」、「真的是最狂飲料店」、「吃瓜第一品牌」等，肯定品牌反應速度與話題行銷手法，但也有意見認為「不厭女不會行銷的品牌，笑死」、「雖然他們不對，但這樣的行銷手法不行耶！傻眼」、「好噁的行銷手法」。

拾汣茶屋並非首次運用時事行銷。早在今年三月，YouTuber Andy與家寧因財務爭議鬧翻，店家即推出「張家檸檬綠茶」；家寧媽媽曾淑惠卷款事件又推出「清茶珍淑薈」，每次都成功引發網路話題。過去還有「中焙生乳紅茶」、「愛荔殺殺」、「橙芝汗」等創意命名飲品，不管男女都出手嘲諷，打臉了厭女的說法。

另一方面，手搖飲品牌一沐日則因曾推出「草仔粿奶茶」被網友戲稱「先知」，但官方明確表示「不是先知，也不希望大家拿這個話題開當事人玩笑」，並強調「這不是我們的行銷方式」，希望消費者尊重研發空間。此舉獲得不少網友支持，認為品牌展現性平意識，拒絕消費個人隱私。

10/28 全台詐欺最新數據

