地方 地方焦點

台中購物節獲美國泰坦創新獎白金獎　數位整合模式受肯定

▲台中購物節獲美國泰坦創新獎白金獎，數位整合模式受肯定。（圖／台中市政府提供）

▲台中購物節獲美國泰坦創新獎白金獎，這也是購物節自2020年以來，累積獲得的第8項國內外獎項。（圖／台中市政府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府舉辦的台中購物節近日以其結合數位科技與公私協力的模式，獲得美國「TITAN泰坦創新大獎」的最高榮譽白金獎。這是該活動自2020年以來，累積獲得的第8項國內外獎項。

這項名為「泰坦創新大獎」的獎項，由美國International Awards Associate（IAA）主辦，旨在表彰全球各領域的卓越創新專案。台中市政府以「一座城市、一個節慶、無限影響力」為題參賽，向評審闡述購物節如何透過數位科技整合消費數據、串連在地商家，並邀請多國駐台代表參與，拓展國際能見度。

市府經發局表示，購物節的成功關鍵在於「公私協力、全民共享」的架構。活動透過手機App登錄消費發票，不僅刺激買氣，龐大的消費數據也成為市府進行城市治理與經濟分析的資產。經發局長張峯源指出，此模式已非單純的促銷活動，而是利用數位工具推動城市經濟轉型的嘗試。

根據主辦單位資料，過去曾獲此獎項肯定的專案，包括韓國三星電子、丹麥樂高集團的行銷活動，以及世界自然基金會的倡議計畫。此次台中購物節獲獎，也與美國施耐德電機、英國Gravity Global等國際企業的創新專案並列。

台中購物節自開辦以來，已陸續獲得有「資通訊奧斯卡」之稱的WITSA全球資通訊科技卓越獎、亞太永續行動獎等肯定。市府表示，未來將持續深化數位應用，期望將台中打造成國際級的智慧城市。

11/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節

歐洲創新精神走進台中，歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）親自體驗「台中購物節」的國際魅力。歐盟是台灣第四大貿易夥伴，雙邊貿易額高達847億美元，台中近年積極發展智慧製造、綠能及電動車等產業，獲歐盟肯定為「最具潛力的合作夥伴」。此次谷力哲特別南下參與拍攝購物節形象廣告，走訪台中城市風采。

豬瘟衝擊生計　高市「免收豬肉攤租金1個月」

豬瘟衝擊生計　高市「免收豬肉攤租金1個月」

桃園經發局科長收數十萬　2人遭羈押禁見

桃園經發局科長收數十萬　2人遭羈押禁見

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

