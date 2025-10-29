豬瘟衝擊生計！高市「免收豬肉攤租金1個月」　挺攤商度危機

▲高市府宣布免收公有市場豬肉攤商租金一個月。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

受到非洲豬瘟疫情影響，高雄市公有零售市場許多豬肉攤商配合自主暫停營業，為照顧豬肉攤商生計，高雄市長陳其邁今（29）日宣布，全面免收豬肉攤位使用費1個月，力挺攤商共度防疫關鍵期。

台中市於22日爆發非洲豬瘟疫情引發社會關注，為確保民生供應，高雄市經濟發展局於23日起即啟動市場監控機制，密切掌握全市各公有及民有市場豬肉供應與價格情形，並即時進行通報與應變。

因應行政院政策延長活豬禁運、禁宰延長10天，高雄市公有零售市場的豬肉攤商配合防疫，大部分攤商自主暫停營業。為照顧豬肉攤商生計，市長陳其邁指示，全面免收豬肉攤商攤位使用費1個月，並研議受這波非洲豬瘟防疫衝擊的其他可提供協助的支援方案，與基層營生的市民共度難關。

▲高雄市衛生局、消保官持續擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）



經發局表示，目前高市府消保官、衛生局及經濟發展局仍持續前往各市場稽查供應狀況及產品來源標示，嚴格把關食品安全。消費者在生鮮超市購買時，注意選擇CAS標誌的冷藏肉品，或多元選擇替代性且貨源穩定的雞肉、牛肉、羊肉、魚類及蛋製品等，價格合理且營養均衡，皆為良好的日常飲食替代方案。