地方 地方焦點

歐洲視角看台中！谷力哲處長體驗購物節直呼：文化融合的味道

▲谷力哲處長穿上圍裙化身「外交大廚」，親自為賓客分切烤肉，展現幽默與親和力。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲谷力哲處長穿上圍裙化身「外交大廚」，親自為賓客分切烤肉，展現幽默與親和力。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

歐洲創新精神走進台中，歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）親自體驗「台中購物節」的國際魅力。歐盟是台灣第四大貿易夥伴，雙邊貿易額高達847億美元，台中近年積極發展智慧製造、綠能及電動車等產業，獲歐盟肯定為「最具潛力的合作夥伴」。此次谷力哲特別南下參與拍攝購物節形象廣告，走訪台中城市風采。

經發局指出，谷力哲處長一早從台北搭乘高鐵南下，身著輕便西裝、舉手投足盡顯紳士風度。拍攝首站選在新社古堡莊園，碧湖倒映、綠意環繞，古堡石牆猶如置身歐洲童話。黃金獵犬相隨，谷力哲漫步庭園，笑說「這裡讓我想起德國巴伐利亞的湖畔」，更讚嘆台中能在二十年間打造出具有百年風韻的建築景致，「自然、真實又充滿創意！」

中午行程移師歐式餐館，副市長鄭照新與經發局長張峯源陪同，一同品嘗由私廚以在地食材烹調的歐風料理。菜色結合台灣鮮味與歐洲手法，層次豐富、香氣四溢。谷力哲邊品嘗邊聆聽主廚述說跨國故事，笑稱「這就是文化融合的味道」。用餐時他更穿上圍裙親自為賓客分切烤肉，展現幽默與親和力，被現場人員暱稱為「外交大廚」。

下午，拍攝團隊轉往東區「新天地西洋博物館」。館內巴洛克風格華麗空間收藏近千件古董文物，包括來自蘇富比、佳士得拍賣會的歐洲古典時鐘、瓷器及愛迪生專區文物。谷力哲細細端詳、頻頻拍照，當看到來自母國德國的百年餐具，更露出驚喜笑容。他表示：「這裡不只保存藝術，更保存了歐洲精神。」最後他感性地說：「台中也可以很歐洲！」

經發局長張峯源指出，台中擁有完整的精密機械、航太、汽車零組件與智慧製造聚落，嚴謹工藝精神與歐洲高度契合。包括西門子歌美颯、安聯人壽、倍福自動化等歐商皆選擇深耕台中，展現長期信任與投資信心。今年購物節透過影像行銷延伸至文化與生活層面，讓外界看見「國際台中」的嶄新樣貌。

 


11/05 全台詐欺最新數據

台中歐洲經貿辦事處台中購物節

