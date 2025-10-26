　
地方 地方焦點

好孕氣！台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

▲好孕氣！台中購物節首抽，西屯產婦喜中馬尼拉機票。（圖／記者游瓊華攝）

▲豐原廟東復興商圈舉辦年度萬聖節活動，現場聚集許多變裝打扮的民眾與孩童，氣氛熱鬧。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

萬聖節前夕，台中市經發局今（26）日在豐原廟東復興商圈舉辦年度萬聖節活動，現場聚集許多變裝打扮的民眾與孩童，氣氛熱鬧。今年活動也結合「台中購物節」的首場抽獎，盼藉由節慶人潮，帶動地方消費與商圈發展。

活動在豐原太平洋百貨前廣場舉行，除了有變裝遊行、市集與舞台表演，晚間的「討糖趣」活動也吸引許多家長帶著孩子，依循討糖地圖向合作店家索取糖果，體驗節慶文化。經發局表示，豐原廟東復興商圈的萬聖節活動行之有年，每年都吸引大量人潮，今年以「舞蹈」為主題，並由商圈吉祥物與民眾互動，營造節慶氛圍。

▲好孕氣！台中購物節首抽，西屯產婦喜中馬尼拉機票。（圖／記者游瓊華攝）

▲經發局也舉辦台中購物節首抽，一名西屯產婦喜中馬尼拉機票。（圖／記者游瓊華攝）

這次活動的另一項重點，是台中購物節的首次抽獎。經發局長張峯源說明，今年購物節除天天抽3000元現金獎項外，也為吸引國際旅客，增設外籍人士專屬獎，並加碼抽出菲律賓馬尼拉來回機票。

首抽儀式邀請立法院副院長江啟臣，現場抽出機票得主，分別由西屯區的石小姐與北屯區的劉小姐獲得。其中，石小姐在電話中表示自己剛生產完，對於中獎感到相當驚喜。

經發局補充，台中購物節已於10月24日開跑，民眾在台中市消費後，可透過「台中通TCPASS」應用程式登錄發票或收據參加抽獎。市府預計在11月1日於府前廣場抽出下一波大獎百萬汽車，盼持續刺激城市經濟。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

即／豬瘟場王姓獸醫無照疑誤診　農業局發文檢方調查

台中市爆發非洲豬瘟疫情，使台灣本島防疫網出現破口。台中市政府稍早發布訊息指出，前往養豬場診斷的王姓獸醫竟無獸醫執業執照，恐是密醫誤診釀禍。農業局表示，對於王姓獸醫是否違反動物傳染病防治條例，延誤防疫，農業局已檢送相關事證資料，發文檢調協助查察。

守護魂門！綠委化身獵魔女團米拉　攜手親子萬聖節同樂

台中豬瘟場未每日上傳廚餘蒸煮紀錄　彭啓明：不符合規範

禁宰令再延10天　台中193處豬肉攤沒營業免收費

台中防疫「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場

