好孕氣！台中購物節首抽+萬聖節活動　西屯產婦喜中馬尼拉機票

▲豐原廟東復興商圈舉辦年度萬聖節活動，現場聚集許多變裝打扮的民眾與孩童，氣氛熱鬧。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

萬聖節前夕，台中市經發局今（26）日在豐原廟東復興商圈舉辦年度萬聖節活動，現場聚集許多變裝打扮的民眾與孩童，氣氛熱鬧。今年活動也結合「台中購物節」的首場抽獎，盼藉由節慶人潮，帶動地方消費與商圈發展。

活動在豐原太平洋百貨前廣場舉行，除了有變裝遊行、市集與舞台表演，晚間的「討糖趣」活動也吸引許多家長帶著孩子，依循討糖地圖向合作店家索取糖果，體驗節慶文化。經發局表示，豐原廟東復興商圈的萬聖節活動行之有年，每年都吸引大量人潮，今年以「舞蹈」為主題，並由商圈吉祥物與民眾互動，營造節慶氛圍。

▲經發局也舉辦台中購物節首抽，一名西屯產婦喜中馬尼拉機票。（圖／記者游瓊華攝）



這次活動的另一項重點，是台中購物節的首次抽獎。經發局長張峯源說明，今年購物節除天天抽3000元現金獎項外，也為吸引國際旅客，增設外籍人士專屬獎，並加碼抽出菲律賓馬尼拉來回機票。

首抽儀式邀請立法院副院長江啟臣，現場抽出機票得主，分別由西屯區的石小姐與北屯區的劉小姐獲得。其中，石小姐在電話中表示自己剛生產完，對於中獎感到相當驚喜。

經發局補充，台中購物節已於10月24日開跑，民眾在台中市消費後，可透過「台中通TCPASS」應用程式登錄發票或收據參加抽獎。市府預計在11月1日於府前廣場抽出下一波大獎百萬汽車，盼持續刺激城市經濟。