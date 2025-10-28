桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

▲市府經發局已退休秦姓助理、蕭姓業者遭法官裁定羈押禁見。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌、葉品辰／桃園報導

桃園市政府經濟發展局驚爆收賄弊案，檢廉調查發現，經發局商業發展科科長施合隆涉嫌在2023年間，收受申請擴廠的蕭姓、吳姓業者數十萬元賄款。桃園地檢署搜索後，約談7名被告與6名證人，共13人到案說明，施合隆以10萬元交保，市府經發局已退休秦姓助理、蕭姓與吳姓業者有勾串、滅證之虞，檢方今(28)日凌晨向法院聲請羈押禁見，法官裁定秦姓助理和蕭姓業者羈押禁見，吳姓業者30萬元交保。

據了解，桃園一家工廠2023年申請擴廠案，因為條件不符審查案遭駁回，廠商竟準備300萬元，意圖行賄時任經發局副局長熊勇智，熊當場拒絕收受並主動通報政風處，經轉報廉政署後，全案因此曝光。桃園地檢署27日指揮法務部廉政署肅貪組，持搜索票前往業者及相關人員住居所、辦公處所共15處搜索，並約談7名被告與6名證人，共13人到案說明。

檢方昨日漏夜偵訊後，認為施合隆、已退休的秦姓女助理，涉犯《貪污治罪條例》公務員對於職務上行為收受賄賂罪；蕭姓與吳姓業者則涉犯非公務員對公務員交付賄賂罪，4人均涉案情節重大，其中，施合隆無羈押必要，檢方諭知10萬元交保候傳。

而秦姓助理、蕭姓業者因有勾串、滅證之虞，桃園地檢署今（28）日凌晨向法院聲押禁見獲准，吳姓業者則被法官裁定30萬元交保。