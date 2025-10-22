　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

▲盧秀燕市長宣布2025台中購物節開跑，現場氣氛熱烈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲盧秀燕市長宣布2025台中購物節開跑，現場氣氛熱烈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

「2025台中購物節」即將熱力登場。台中市政府今（22）日舉辦啟動記者會，市長盧秀燕宣布活動將於10月24日正式開跑，為期兩個月的年度購物盛典。盧秀燕指出，台中購物節已是「台中最具代表性的城市品牌」，結合現金獎、豪宅抽獎與多元國際合作，成功打造兼具地方活力與全球視野的城市節慶。

記者會現場布置以金色拱門與繽紛燈柱象徵消費熱潮，TCSO台中市交響樂團以《世界樂音共譜台中嘉年華》揭開序幕，樂聲如城市脈動般節奏分明；緊接登場的葫蘆墩合唱團與學童舞蹈團以主題曲〈就是愛購物〉帶出喜悅氛圍，觀眾齊聲歡呼，氣氛熱絡。

盧秀燕表示，購物節能連年成功，祕訣在於「誠意滿滿、獎勵夠吸引」。自首屆舉辦以來，最大獎皆為「好宅」一戶，今年第七屆照例再送出第七戶住宅；而最受民眾青睞的現金獎項，今年獎額從3千元起，最高可達百萬元。根據統計，去年共有7位幸運民眾抱回百萬獎金。她笑說，「只要消費、就有機會讓生活翻轉」，也感謝市民熱情參與，使購物節成為全民共襄盛舉的年度嘉年華。

除刺激買氣外，今年的「國際化策略」更是一大亮點。盧秀燕指出，今年邀請歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓與印尼6位大使共同拍攝宣傳短片，象徵台中跨越語言與文化界線，展現國際魅力。她說：「購物節不只是經濟活動，更是文化交流的窗口，讓世界看見台中，也讓台中走向世界。」

立法院副院長江啟臣亦到場致詞，他表示，購物節讓台中在經濟與文化上皆「發光發熱」，跨越國界語言的消費行為，是城市幸福感的最佳證明。他強調：「台中不只是幸福的城市，更是最懂生活的城市。」

經發局長張峯源補充，今年購物節除擴增國際代表，更推出外籍人士專屬抽獎，每組最高可獲1萬美元獎金，共設3組名額。為深化城市外交，活動也結合各國節慶行銷，包括法國國慶、德國啤酒節、比利時國王節、韓國國慶及泰國國慶等，預計吸引超過50國、1萬人次外籍民眾參與。

同時，今年「全城On Sale」響應店家再創新高，全市26萬家店舖中，超過2萬家主動推出3萬項優惠。經發局說明，去年活動滿意度達9成以上，並三度蟬聯全國網路聲量冠軍，榮獲國家產業創新獎、GO SMART Award及亞太永續行動獎等多項國內外肯定。今年購物節不僅延續熱度，更透過科技行銷與城市品牌整合，展現台中作為創新消費城市的國際地位。

活動最後，市長盧秀燕與各國大使共同啟動象徵「消費能量」的水晶球，燈光瞬間亮起，現場響起掌聲與驚呼。購物節將自10月24日至12月25日展開，盧秀燕笑稱：「從現在起就可以開始暖身，把發票綁好、下載台中通App，天天抽、週週抽、月月抽、壓軸再抽好宅！」

▲盧秀燕市長宣布2025台中購物節開跑，現場氣氛熱烈。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲立法院副院長江啟臣與盧秀燕市長共同為活動加油，祝購物節圓滿成功。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴雨太猛　「哈拉影城」驚見猴子躲雨！
台灣非洲豬瘟源頭？　專家：核酸序列與「越南重組病毒株」相似
拘提坤達爆紅！188公分「新北帥檢」背景曝光　本人14字回應

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

19台冷氣室外機狂排熱氣！　寶雅中壢中央西店後巷住戶抗議

編制僅16人！傷患常苦等救護車　投縣議員要求補實中興消防分隊員額

桃園龜山一帶停電　台電派員冒風雨緊急搶修中

東北季風增強氣溫驟降！小心心臟病、中風　4時段最危險

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師　南投：建請教部修制或爭取修法

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

新北首創銀髮實境節目《高年級超進化》　10／29熱血開播

快訊／花蓮秀林多村預防性停班停課！縣府急撤可樂、民樂社區

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

小煜「不知小杰閃兵」：很遺憾　認大兒子是特殊兒童「已在做早療」

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

19台冷氣室外機狂排熱氣！　寶雅中壢中央西店後巷住戶抗議

編制僅16人！傷患常苦等救護車　投縣議員要求補實中興消防分隊員額

桃園龜山一帶停電　台電派員冒風雨緊急搶修中

東北季風增強氣溫驟降！小心心臟病、中風　4時段最危險

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師　南投：建請教部修制或爭取修法

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

新北首創銀髮實境節目《高年級超進化》　10／29熱血開播

快訊／花蓮秀林多村預防性停班停課！縣府急撤可樂、民樂社區

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

《藥師少女的獨語》推出第三季、劇場版！亞洲特展巡迴至台北

「最辣菇農」新片尺度大開！當眾掀衣抽出內在美粉絲暴動

國際火線／美國變成塔利班國家：使女的故事會預言成真？

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

【陽明山土石滑落】恐怖第一視角曝光！廂型車整輛被帶走

地方熱門新聞

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

南投縣議員要求補實中興消防分隊員額

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

即／東北季風豪雨狂炸！花蓮宣布部分停班課

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

台南商圈聯手萬聖節行銷夜行鬼市、千人踩街、復古小萬神全上場

南投明仁會擴張勢力砸美甲店　警逮13人主謀收押

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與越南重組病毒株相似

非洲豬瘟來源成謎　專家：核酸序列與越南重組病毒株相似

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

印刷廠違建電梯害死員工！董座30萬交保

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

上櫃印刷大廠「奪命電梯」曝！被揪違規增設先開罰

上櫃印刷大廠「奪命電梯」曝！被揪違規增設先開罰

台中市非洲豬瘟採樣延宕甩鍋獸醫？　綠轟不道德

台中市非洲豬瘟採樣延宕甩鍋獸醫？　綠轟不道德

關鍵字：

台中台中購物節盧秀燕江啓臣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：犯的不是殺人放火的錯

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵遭拘提　高帥檢座意外成焦點

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

暴雨　哈拉影城驚見猴子

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

豪大雨再2天！還有一波有感變冷

蘆竹生命紀念園區塌出天坑　墓碑崩落棺材出土畫面曝

表面溫和實則非常固執三大星座！

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
坤達抵達機場

坤達抵達機場

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面