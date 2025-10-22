消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

▲盧秀燕市長宣布2025台中購物節開跑，現場氣氛熱烈。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

「2025台中購物節」即將熱力登場。台中市政府今（22）日舉辦啟動記者會，市長盧秀燕宣布活動將於10月24日正式開跑，為期兩個月的年度購物盛典。盧秀燕指出，台中購物節已是「台中最具代表性的城市品牌」，結合現金獎、豪宅抽獎與多元國際合作，成功打造兼具地方活力與全球視野的城市節慶。

記者會現場布置以金色拱門與繽紛燈柱象徵消費熱潮，TCSO台中市交響樂團以《世界樂音共譜台中嘉年華》揭開序幕，樂聲如城市脈動般節奏分明；緊接登場的葫蘆墩合唱團與學童舞蹈團以主題曲〈就是愛購物〉帶出喜悅氛圍，觀眾齊聲歡呼，氣氛熱絡。

盧秀燕表示，購物節能連年成功，祕訣在於「誠意滿滿、獎勵夠吸引」。自首屆舉辦以來，最大獎皆為「好宅」一戶，今年第七屆照例再送出第七戶住宅；而最受民眾青睞的現金獎項，今年獎額從3千元起，最高可達百萬元。根據統計，去年共有7位幸運民眾抱回百萬獎金。她笑說，「只要消費、就有機會讓生活翻轉」，也感謝市民熱情參與，使購物節成為全民共襄盛舉的年度嘉年華。

除刺激買氣外，今年的「國際化策略」更是一大亮點。盧秀燕指出，今年邀請歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓與印尼6位大使共同拍攝宣傳短片，象徵台中跨越語言與文化界線，展現國際魅力。她說：「購物節不只是經濟活動，更是文化交流的窗口，讓世界看見台中，也讓台中走向世界。」

立法院副院長江啟臣亦到場致詞，他表示，購物節讓台中在經濟與文化上皆「發光發熱」，跨越國界語言的消費行為，是城市幸福感的最佳證明。他強調：「台中不只是幸福的城市，更是最懂生活的城市。」

經發局長張峯源補充，今年購物節除擴增國際代表，更推出外籍人士專屬抽獎，每組最高可獲1萬美元獎金，共設3組名額。為深化城市外交，活動也結合各國節慶行銷，包括法國國慶、德國啤酒節、比利時國王節、韓國國慶及泰國國慶等，預計吸引超過50國、1萬人次外籍民眾參與。

同時，今年「全城On Sale」響應店家再創新高，全市26萬家店舖中，超過2萬家主動推出3萬項優惠。經發局說明，去年活動滿意度達9成以上，並三度蟬聯全國網路聲量冠軍，榮獲國家產業創新獎、GO SMART Award及亞太永續行動獎等多項國內外肯定。今年購物節不僅延續熱度，更透過科技行銷與城市品牌整合，展現台中作為創新消費城市的國際地位。

活動最後，市長盧秀燕與各國大使共同啟動象徵「消費能量」的水晶球，燈光瞬間亮起，現場響起掌聲與驚呼。購物節將自10月24日至12月25日展開，盧秀燕笑稱：「從現在起就可以開始暖身，把發票綁好、下載台中通App，天天抽、週週抽、月月抽、壓軸再抽好宅！」

▲立法院副院長江啟臣與盧秀燕市長共同為活動加油，祝購物節圓滿成功。（圖／記者游瓊華翻攝）