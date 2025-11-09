鳳凰暴風圈侵襲率2縣市達91%　本島均超過7成

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鳳凰颱風今天將增強為強颱，預計周三登陸台灣。中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率，其中，台南市及澎湖縣均達到91％，且除了部分離島外，本島侵襲機率均在70%以上。

根據氣象署公布鳳凰颱風120小時內暴風圈侵襲機率，台南市、澎湖縣機率最高達91%，其次是嘉義縣與高雄市89%，嘉義市、雲林縣88％，彰化縣、南投縣、屏東縣也有87%，台中市86%，苗栗縣82%，其他縣市除了離島的連江縣及蘭嶼外，暴風圈侵襲機率也均達70%以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中央氣象署公布最新120小時內暴風圈侵襲機率。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，鳳凰颱風預計今晚到明天通過呂宋島，明天進入南海，周二、周三北轉朝台灣海峽前進，再往東北移動，目前仍是中度颱風等級，今天白天朝呂宋島前進過程中，可能達到強颱等級，預計明天中午後發布海上颱風警報。

氣象署指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島時，強度將被地形破壞，明天進入南海可能減弱，後續北轉由於垂直風切大，可能再度減弱，周三接近台灣將為輕度颱風等級，周四逐漸往東北方海面，可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。

氣象署提醒，明、後天東北季風及颱風外圍環流影響，可能有共伴效應，基隆北海岸、大台北地區、東半部及恆春半島有大雨或豪雨，尤其大台北、宜花有局部豪雨等級以上降雨，桃園以南為局部短暫雨。周三颱風接近，環境轉為西南風至南風，大雨及局部豪雨轉移到中南部及花東地區，北部及東北部為背風面，雨勢趨緩，有局部短暫陣雨。