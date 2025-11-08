蕭美琴罕見於歐洲議會演說　大陸怒嗆：停止為台獨行徑「撐腰張目」

▲IPAC年度峰會在布魯塞爾登場，副總統蕭美琴發表演說。（圖／取自IPAC官方社群）

記者陳冠宇／綜合報導

副總統蕭美琴8日在比利時布魯塞爾歐洲議會發表演說，是我國副總統層級官員近年來罕見訪問歐洲。對此，大陸駐歐盟使團表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉，並要求歐方恪守一個中國原則，「停止為『台獨』行徑撐腰張目」。

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會今年在比利時首都布魯塞爾舉行，蕭美琴於歐洲時間7日下午，在外交部長林佳龍陪同下，出席IPAC於歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan：A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表演說。據外交部指出，「這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講」。

大陸駐歐盟使團8日於官網發布「答記者問」，其中稱IPAC是「反華組織」，並批評歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，「允許蕭美琴等『台獨』頭面人物進入歐洲議會大樓出席年會並進行『台獨』分裂活動」。

大陸駐歐盟使團接著強調，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。「中方對此表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。」

「台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益中的核心，是一條不可逾越的紅線」，大陸駐歐盟使團表示，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，也是中歐建立和發展外交關係的前提和基礎。

大陸駐歐盟使團最後稱，中方再次嚴正敦促歐方恪守一個中國原則，停止為「台獨」行徑撐腰張目，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，採取切實措施消除惡劣影響，以實際行動尊重支持中方核心利益，維護中歐關係大局。