蕭美琴副總統親訪台南兩位百歲人瑞　祝賀重陽佳節福壽綿延

▲副總統蕭美琴（右2）親赴台南官田區與柳營區慰訪百歲人瑞，祝福重陽佳節福壽綿延。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝2025年度重陽節並恭賀台南市百歲人瑞，副總統蕭美琴18日上午親赴官田區與柳營區，探視兩位101歲長者陳添結先生與謝陳月香女士，蕭副總統由台南市副市長趙卿惠、社會局長郭乃文陪同前往，除代表總統府及衛福部致贈聯名金鎖片外，市府並頒贈重陽禮金1萬元與賀禮，祝福兩位長者福壽綿延、身體康健。

第一站蕭副總統抵達官田區陳添結爺爺府上，陳爺爺雖高齡101歲，仍精神矍鑠、談笑風生。談及家人時笑容滿面，子女皆在教育界、警界及消防體系服務，其中小兒子目前仍任六甲消防分隊打火弟兄，延續父親服務社會的精神。陳爺爺長年擔任鄰長達38年，直至百歲才退休，他笑說：「長壽的秘訣，就是做事快樂、助人為樂！」現場洋溢溫馨氣氛。

隨後，蕭副總統一行前往柳營區，探視同樣101歲的謝陳月香女士。謝女士平日喜愛園藝與運動，親手照料庭院、散步健身，與家人關係融洽，她笑說：「保持心情愉快、每天動一動，就是長壽祕訣！」蕭副總統關懷問候並讚許其健康生活態度，現場氣氛歡愉。

市長黃偉哲指出，截至今年9月，台南市65歲以上長者已達37萬4千餘人，占全市人口20.21%，正式邁入「超高齡社會」。其中百歲以上人瑞共370位，較去年增加27人，市府每年重陽節皆安排各區長親自慰訪人瑞，致贈1萬元禮金與賀禮，表達敬老之意。黃市長並感謝蕭副總統南下關懷長者，展現中央與地方共同重視高齡福祉的決心。

社會局長郭乃文表示，市府持續推動長照2.0、社區關懷據點、假牙補助與住宅改善等措施，並透過愛心手鍊及健保自付額補助等貼心服務，讓長者「老有所養、老有所樂」，共同營造幸福宜居的銀髮城市。