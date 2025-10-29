　
政治

FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

▲▼2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會副總統蕭美琴、年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）。（圖／記者陳家豪攝）

▲2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部今（29日）表示，福爾摩沙俱樂部28日在台舉行年會國際記者會，除邀請副總統蕭美琴致詞，並發布與會成員共同通過的《2025福爾摩沙俱樂部台北年會會後聲明》，重申對於深化台灣、歐盟與大西洋民主盟友間跨國議會合作的承諾，並強調台灣是印太地區至關重要的民主夥伴，提升台灣的韌性符合更廣泛的民主利益。外交部對此表達感謝，展現歐洲對台灣的強勁支持。

福爾摩沙俱樂部（Formosa Club, FC）28日在台舉行年會國際記者會，除邀請副總統蕭美琴致詞，並發布與會成員共同通過的《2025福爾摩沙俱樂部台北年會會後聲明》（Statement following the Taipei Annual Conference），重申對於深化台灣、歐盟與大西洋民主盟友間跨國議會合作的承諾，並強調台灣是印太地區至關重要的民主夥伴，提升台灣的韌性符合更廣泛的民主利益。

外交部指出，聲明另強調依據去年10月24日歐洲議會通過的決議，聯合國第2758號決議並不涉及台灣，該俱樂部支持台灣在國際框架中發揮有意義的作用，充分展現俱樂部成員的挺台決心。

蕭美琴致詞表示，感謝福爾摩沙俱樂部長期堅定挺台，並於本次年會通過友台的聯合聲明，重申台海和平與穩定的重要性，並呼籲台歐持續深化夥伴關係。印太與跨大西洋地區情勢密切相關，台灣位處面對威權主義擴張的第一線，將致力強化民主發展及韌性，並與歐洲各國就關鍵領域提升合作。作為國際社會負責任的一員，我國也在此次年會提出「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables），充分展現台灣共同守護安全與繁榮的決心，並期盼與民主國家攜手打造更好的未來。

年會主席、歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）代表俱樂部成員回應媒體提問指出，歐洲近年與台灣處境相似，也發生多起海底電纜遭破壞的案例，歐洲各國正在討論建立「海洋聯盟」（Union of the Seas)的可能性，期盼在國際法上建立銜接機制，並推動制度改革，使各國能採取必要的執法行動。面對當前嚴峻局勢，科技合作至關重要。

柯理和也稱讚台灣的科技發展，稱台灣是值得各國信賴的夥伴；而歐盟正在推動「2030戰備計畫」(Readiness 2030)，藉以強化歐洲防衛能量與供應鏈韌性，盼邀請可信賴的夥伴進行合作，而台灣正是能夠積極參與的夥伴之一。

更多新聞
FC年會通過友台聯合聲明　外交部致謝：展現歐洲對台強勁支持

福爾摩沙俱樂部年會蕭美琴柯理和外交部

