福爾摩沙俱樂部年會！歐17國議員訪台　蕭美琴：傳遞「台灣並不孤單」

▲2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者詹詠淇／台北報導

福爾摩沙俱樂部來台舉辦年會活動，副總統蕭美琴今（28日）出席時表示，印太、歐亞與大西洋地區的安全從未如此緊密相連，台灣身處威權擴張前線，始終堅定地捍衛對民主的承諾，而福爾摩沙俱樂部成員的到訪，也向台灣傳遞明確訊息「台灣並不孤單」。

歐洲「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）27至28日舉行第2屆年會活動，為首度在台灣舉辦，計有歐洲議會及歐洲17國國會共41位議員來台。今（28日）上午舉辦「2025 台歐海底電纜安全合作論壇」，下午舉行「2025福爾摩沙俱樂部台北年會國際記者會」，年會主席暨歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）將就此次訪台成果進行分享，副總統蕭美琴亦將出席記者會致詞。

▲副總統蕭美琴。（圖／記者詹詠淇攝）

蕭美琴致詞時先代表台灣人民和政府向這次與會的歐洲議員們表達誠摯歡迎與感謝，各位的蒞臨是台歐深厚友誼的有力象徵，面對日趨複雜與充滿挑戰的世界，民主團結深刻更加重要。

蕭美琴提及，今天也很高興見到柯理和，上次見面是在立陶宛首都維爾紐斯的一場晚宴，當時柯理和是波羅的海3國的「外委會三劍客」之一，當時彼此有非常好的對話，談及共同利益、首要之務以及當今地緣政治挑戰。

蕭美琴也提到，柯理和首次訪台是12歲，隨著舞蹈表演團體到宜蘭，如今再度來台是展現台歐之間的民間和文化交流成果，很感謝柯理和一直為雙邊關係做出貢獻，也期待他有機會再訪宜蘭。

蕭美琴表示，由31國國會友台議員組成的福爾摩沙俱樂部從創辦以來就是台灣堅持的盟友，且成員逐年增加，也啟發拉丁美洲、非洲、西亞及印太地區成立類似組織，進一步讓更多人理解並支持台灣的聲音。感謝福爾摩沙俱樂部不斷倡議台灣有意義的參與國際組織，同時對日益擴大的中國威脅與侵擾為台發聲、表達關懷。

蕭美琴指出，印太、歐亞與大西洋地區的安全從未如此緊密相連，台灣身處威權擴張前線，始終堅定地捍衛對民主的承諾，而福爾摩沙俱樂部成員的到訪，也向台灣傳遞明確訊息「台灣並不孤單」。

蕭美琴也提到，台歐合作層面越來越廣，上午外交部長林佳龍發表的「國際海底電纜風險管理倡議」就是其中一個面向。確保海底電纜安全不單只是技術議題，更攸關國家安全、經濟穩定與民主韌性。

為了進一步推動這些努力，蕭美琴表示，台灣已啟動「國際海底電纜風險管理倡議」（RISK Management Initiative on International Undersea Cables），強調風險緩解（Risk mitigation）、資訊共享（Information sharing）、系統改革（Systemic reform）及知識建構（Knowledge Building）的承諾，這不僅僅是一個行動呼籲，更代表台灣承諾與國際社會合作，確保彼此共同安全與繁榮。

蕭美琴說，正如柯理和所指出的，歐洲現在將國防、安全與競爭力列為優先事項，而這些領域在台灣也是非常重要的議題，台灣希望除了海底電纜外，也能持續就更廣泛的安全與國防概念進行交流。台灣政府提高國防預算，以因應日益增長的區域威脅。國防與安全不僅止於軍事層面，而是更廣的全社會防衛韌性，相信在許多潛在的共同利益與合作機會的領域能互相學習並分享最佳做法。

▼福爾摩沙俱樂部年會主席、歐洲議會外交委員會議員柯理和（Rihards Kols）。（圖／記者詹詠淇攝）