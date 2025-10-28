蕭美琴：台灣戰貓精神具備靈活務實　貓被逼到牆角也會反擊

▲副總統蕭美琴接受德國公共電視ARD國際新聞節目「世界之鏡」（Weltspiegel）訪問。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴近日接受德國公共媒體訪問時，提到「戰貓精神」，她認為，台灣在艱難的國際環境下，必須具備靈活、敏捷且務實的特質，也應該具備自我防衛的能力，「就好比貓，在被逼到牆角的時候，也是會反擊的」。

德國公共電視ARD國際新聞節目「世界之鏡」（Weltspiegel）近日播出專題報導，聚焦歐洲在印太安全議題中，可以扮演什麼樣的角色。蕭美琴在訪談中提到，台灣對中國不斷升高的武力恫嚇感到憂慮，因此會嚴肅看待這些挑戰。

蕭美琴表示，多數台灣人溫暖、慷慨且樂於助人。她說，儘管許多國家在國際體系中對待台灣並不公平，台灣仍渴望成為世界良善的力量。

蕭美琴指出，台灣人民仍會持續伸出友誼之手，致力為全球福祉做出貢獻，這就是「像貓一樣的精神」，既溫暖又可愛。她過去也曾用「戰貓」形容台灣人民，在面對國際社會中各種難關與挑戰所秉持的精神，必須具備極其靈活、敏捷且務實的特質，才能在艱困的環境中生存。

蕭美琴表示，北京除了展現軍事力量，也對台灣發動混合戰與認知作戰，透過輿論操作、經貿依賴與政治滲透，影響台灣社會。不過她強調，台灣人民依然堅定捍衛自由與原有的生活方式。

對於台灣是否是中國的一部分？蕭美琴表示，台灣或憲法上的稱謂中華民國，自始至終存在，台灣人民透過選舉選出政府，完成民主化歷程，「堅信台灣的主權屬於台灣人民」。

蕭美琴表示，北京是破壞區域和平與穩定的根源，國際社會非常清楚，她強調，在互相尊重、對等原則的前提下，台灣隨時願意對話。

蕭美琴也藉此向國際社會表示，台海穩定符合兩岸人民共同利益，而維持兩岸現狀需要堅實的防衛力量，國際社會也應持續關注，因為台海穩定也攸關全世界利益。

蕭美琴說，必須提醒北京，台海和平與穩定是全球共同利益，台灣與台海若受威脅，將對國際貿易與供應鏈造成重大影響，因此民主國家應該團結一致共同抵抗侵略，保護得來不易的自由與制度韌性。