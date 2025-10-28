　
政治

蕭美琴：台灣戰貓精神具備靈活務實　貓被逼到牆角也會反擊

▲▼副總統蕭美琴接受德國公共電視ARD國際新聞節目「世界之鏡」（Weltspiegel）訪問。（圖／總統府提供）

▲副總統蕭美琴接受德國公共電視ARD國際新聞節目「世界之鏡」（Weltspiegel）訪問。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統蕭美琴近日接受德國公共媒體訪問時，提到「戰貓精神」，她認為，台灣在艱難的國際環境下，必須具備靈活、敏捷且務實的特質，也應該具備自我防衛的能力，「就好比貓，在被逼到牆角的時候，也是會反擊的」。

德國公共電視ARD國際新聞節目「世界之鏡」（Weltspiegel）近日播出專題報導，聚焦歐洲在印太安全議題中，可以扮演什麼樣的角色。蕭美琴在訪談中提到，台灣對中國不斷升高的武力恫嚇感到憂慮，因此會嚴肅看待這些挑戰。

蕭美琴表示，多數台灣人溫暖、慷慨且樂於助人。她說，儘管許多國家在國際體系中對待台灣並不公平，台灣仍渴望成為世界良善的力量。

蕭美琴指出，台灣人民仍會持續伸出友誼之手，致力為全球福祉做出貢獻，這就是「像貓一樣的精神」，既溫暖又可愛。她過去也曾用「戰貓」形容台灣人民，在面對國際社會中各種難關與挑戰所秉持的精神，必須具備極其靈活、敏捷且務實的特質，才能在艱困的環境中生存。

蕭美琴表示，北京除了展現軍事力量，也對台灣發動混合戰與認知作戰，透過輿論操作、經貿依賴與政治滲透，影響台灣社會。不過她強調，台灣人民依然堅定捍衛自由與原有的生活方式。

對於台灣是否是中國的一部分？蕭美琴表示，台灣或憲法上的稱謂中華民國，自始至終存在，台灣人民透過選舉選出政府，完成民主化歷程，「堅信台灣的主權屬於台灣人民」。

蕭美琴表示，北京是破壞區域和平與穩定的根源，國際社會非常清楚，她強調，在互相尊重、對等原則的前提下，台灣隨時願意對話。

蕭美琴也藉此向國際社會表示，台海穩定符合兩岸人民共同利益，而維持兩岸現狀需要堅實的防衛力量，國際社會也應持續關注，因為台海穩定也攸關全世界利益。

蕭美琴說，必須提醒北京，台海和平與穩定是全球共同利益，台灣與台海若受威脅，將對國際貿易與供應鏈造成重大影響，因此民主國家應該團結一致共同抵抗侵略，保護得來不易的自由與制度韌性。

10/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

遭中國公安立案偵查！稱涉嫌分裂國家　沈伯洋曝目的

遭中國公安立案偵查！稱涉嫌分裂國家　沈伯洋曝目的

重慶市公安局今（28日）發布警情通報表示，依法對民進黨立委沈伯洋涉嫌分裂國家犯罪立案偵查，並指控沈透過建立「台獨」分裂組織「黑熊學院」等方式從事分裂國家犯罪活動。對此，沈伯洋回應，他最近較常出國，中國可能想要行使治外法權來做威嚇。

挺台立場不變　蓋拉格：台灣不會成美中籌碼

挺台立場不變　蓋拉格：台灣不會成美中籌碼

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

陸央媒接力齊發聲 「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

陸央媒接力齊發聲 「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

蕭美琴台灣中國安全台海

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

