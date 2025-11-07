　
地方 地方焦點

大溪豆製品年產值逾百億　李柏坊籲市府善用豆渣落實循環經濟

▲大溪豆製品年產值逾百億

▲大溪豆製品年產值逾百億，李柏坊籲市府善用豆渣落實循環經濟。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員李柏坊7日於市政總質詢中，針對觀光發展、交通建設與農業永續三大主題提出建言，期盼透過「文化、觀光、永續」的整合策略，打造大溪成為桃園觀光與城市更新的亮點。他以桃園市「豆渣再利用計畫」為例，說明大溪豆製品年產值逾百億元，但豆渣處理成本高達5億元！

建議，市府與工研院合作開發豆渣乾燥、發酵與再利用技術，製成飼料、寵物用品與高附加價值產品，成功落實循環經濟。經發局亦計畫於大溪科技園區設立「豆製品產業專區」，推動「桃園黃金豬」品牌，打造全國ESG綠色產業示範區。

李柏坊強調，大溪未來的發展藍圖應從文化觀光、交通建設到永續農業全面推動，讓「山水之鄉」轉型為兼具人文、創新與環保的新世代城市，成為桃園觀光新地標。大溪擁有豐富的自然與人文景點，應整合「景點＋活動」資源，規劃具在地特色的系列遊程，結合學校樂團、主題活動與節慶預告，形成完整觀光動線。

今年「花彩節」融入「帽子歌后」鳳飛飛的金曲與帽飾意象，成功結合農業與觀光，為地方創生立下典範。此外，他建議持續優化「慈湖紀念雕塑公園」，保留具歷史價值之銅像，其餘可遷移至陵寢步道旁打造迎賓大道，結合燈光與景觀設計，重塑大溪文化意象。副市長與觀旅局長均表示此構想具創意，將與國防部及相關單位協調研議。

李柏坊提出「大溪夜間經濟」構想，串聯大溪老街、木藝生態博物館、中正公園崖線景觀、大溪橋及中庄吊橋等景點，打造浪漫夜遊廊帶。他建議於大溪橋設置可隨音樂節奏律動的燈光秀，並結合沿線高壓電塔投射燈光設計，讓電塔成為夜間視覺新地標，活化都市景觀、營造「台灣版巴黎鐵塔」意象。

觀旅局長陳靜芳回應，構想創意十足，將與區公所及台電研議可行性與光害影響評估。李柏坊同時關注大溪區多項重大交通建設進展，包括：大溪埔頂轉運站、捷運綠線延伸大溪案、新建大溪第三座跨河橋梁、國道3號八德交流道（大鶯豐德交流道）：行政院已核定，總經費約76.9億元，預計119年通車，以及大漢溪左岸道路開闢工程。

李柏坊強調，交通建設是地方發展的命脈，唯有暢通的道路與便捷的軌道，才能為大溪帶來更多觀光與經濟效益。

