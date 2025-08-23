大溪老人文康活動中心啟用　推動長者健康生活及社區交流

▲大溪老人文康活動中心啟用。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區老人文康活動中心，22日舉行啟用典禮。市長張善政表示，大溪老人文康活動中心的啟用，是市府落實「宜居桃園」政策的具體展現。市府將透過完善設施與多元社區活動，持續推動高齡友善環境，讓市民朋友隨時擁有適合的活動空間，期盼中心啟用後成為長者健康促進與幸福生活的重要據點。

市府社會局表示，桃園65歲以上人口已逾38萬4,000人，面對快速高齡化趨勢，市府刻不容緩推動友善高齡環境與服務設施。規劃設立的大溪老人文康活動中心，結合文康休閒、日間照顧與社區交流等多功能空間，未來將與在地社福團體及專業照顧團隊合作，提供健康促進、社會參與及日間照顧服務，提升社區高齡照顧資源的可近性與可用性。

▲搓湯圓，歡喜慶大溪老人文康活動中心啟用。（圖／市府提供）

大溪老人文康活動中心為五層樓綜合性社會福利設施，兼具多元空間與機能。一樓設有社區照顧關懷據點，二樓為書報休憩區，三樓規劃研習教室與視聽室，四樓設置日間照顧中心，五樓則為市民活動中心。長者可在此下棋、看報或參與課程，享受完善的休閒與學習空間。大溪老人文康活動中心打造複合式功能與空間，兼顧長輩多元需求並提升館舍效能，未來將成為推動長者健康生活及社區交流的重要平台。

包括：立法委員邱若華、市府社會局長陳寶民、大溪區長徐景揚、大溪老人會理事長陳阿拋、興福社區發展協會理事長林吳美玉、雙福社會福利慈善事業基金會董事長吳英賓等均一同出席活動。