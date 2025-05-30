神將現身龍潭大池龍舟賽　蘇俊賓上陣推銷百年文化雙品牌

▲桃園市副市長蘇俊賓今天帶領市府團隊迎接Q版神將大仙尪藝團，下場龍潭大池進行龍舟宣傳賽。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園龍潭大池每年端午節都會舉辦龍舟競賽，上百隊伍下場角逐龍王寶座，今天進行特別的Q版大仙尪藝團神將宣傳賽，副市長蘇俊賓率領市府團隊下場暖身。蘇俊賓表示，將Q版關平、周倉及千順將軍請上龍舟共同競賽，這是全台首見的神將划龍舟競賽相當吸睛，為宣傳大龍門地區的文化交流與觀光旅遊亮點。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天帶領市府團隊、Q版神將大仙尪藝團下場龍潭大池進行龍舟宣傳賽。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，端午划龍舟已成為百年來龍潭傳統，即將到來的六二四關聖帝君聖誕慶典也是大溪地區百年盛事，透過兩個百年文化的結合，在龍潭歸鄉文化季後延續熱潮，由大溪大禧接棒上陣。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天帶領Q版神將大仙尪藝團下場宣傳龍舟賽。（圖／市府新聞處提供）

龍潭大池龍舟賽舉辦至今已屆110年，是全台端陽佳節期間極具文化意涵與歷史意義傳統民俗節慶活動，每年吸引逾百隊參賽，展現傳統賽事魅力與活力。副市長前兩年蘇俊賓都下場小試身手，為百年賽事宣傳，今年則特別情商大溪國小Q版大仙尪藝團上陣，由大溪國小校長陶藝文率領師生及Q版的關平、周倉以及千里眼、順風耳將軍與市府主管組隊分庭抗禮，促成全台首次的神將龍舟賽，也為即將到來的大溪大禧暖身宣傳。

蘇俊賓指出，桃園大龍門地區景觀優美、人文薈萃，不管是大溪老街、龍潭大池或是石門水庫地區都是著名的遊憩景點，還有深厚文化底蘊，龍潭大池歸鄉文化季龍舟賽傳承超過百年，更是桃園人端午節必玩必看傳統民俗活動，一個半月後就是關聖帝君聖誕，大溪木博館為保存、傳承及推廣信仰文化，以博物館方法建立節慶品牌定位，以「大溪」及「大禧」兩個諧音詞帶出節慶場所及神明生日，定義一場神與人共榮沉浸式城市祭典，將觀光融入慶典，以大溪人六月廿四百年記憶打造節慶永續品牌。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天帶領市府團隊為龍舟宣傳賽，會後與Q版神將大合影。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓強調，觀光旅遊與文化密不可分，唯有精彩悠久地方文化與民俗方能維持地區旅遊熱度與深度，大溪、龍潭、石門地區恰好都擁有這些元素，也是桃園重要的文化觀光廊帶，今天神將龍舟宣傳賽就是把這樣的元素融合，特別要感謝市府各局處包含文化局、觀旅局、客家局及環保局主管一同，搭配大溪國小Q版大仙尪下場上演「關平周倉戰千順」，比賽過程中博得場邊近千位民眾觀戰，大家都為眾神將吶喊助威，最後由關平周倉隊獲勝。