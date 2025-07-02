伴侶鬧分手...她潑油點火燒死對方3歲女兒！二審仍重判20年

▲鄧女鬧分手，竟潑汽油縱火燒死3歲女童，二審仍判20年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園大溪2022年2月間發生一起民宅縱火案，縱火的鄧姓女子因與同伴游姓女子鬧分手，憤而潑汽油縱火燒死游女的3歲女兒。一審國民法官將鄧女重判有期徒刑20年，案件上訴二審時，鄧女撤回上訴，並哽咽說自己會承擔一切責任。全案於2日宣判，高院仍舊判處有期徒刑20年。可上訴。

檢方起訴指稱，鄧女（28歲）與游女（32歲）2020年9月開始交往後，鄧女就搬進游女位在桃園大溪的3樓鐵皮屋同居，並與游女當時不到1歲的女兒同住。2女交往2年多，2022年底，游女開始與廖姓前男友聯繫，廖男更在2023年1月前來探望女兒。當時鄧女就猛吃醋，大發雷霆，與游女大吵一架，還恫嚇「要燒死你全家」。

當月底，鄧女就到加油站購買汽油，恫嚇說「我要把你家炸了。」並將汽油藏放在儲藏室內。2女持續發生爭執，游女要求分手，並要鄧女搬走；鄧女不願意，2女衝突不斷上升。2023年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中時，鄧女取出汽油朝2母女潑灑，隨即引火。火勢吞沒游女以及3歲的女童，游女衝到浴室灑水自救後，要衝出救護女兒，卻遭鄧女拉手攔阻，3歲女童頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，因燒灼傷而死亡，游女身受重傷，鄧女也因燒傷被送醫治療。

檢警依照「家暴殺人罪」，對鄧女提起公訴。一審桃園地院國民法官審理後，將鄧女判處有期徒刑20年，另外依照恐嚇罪判處拘役59日，得易科罰金。案件上訴第二審。

高院二審審理時，鄧女突然當庭對法官說，「我要撤回上訴」，她表示，上訴是希望能跟對方和解，表達歉意；但若對方不願和解，那就不需再爭執，她對一審判決「心悅誠服」。不過因本案檢方與被害人均上訴，高院仍需繼續審判，而在審判程序最後法官詢問她還有什麼要陳述時，鄧女哽咽說，自己會承擔一切責任，請求法官依法判決。

全案於2日上午宣判，高院駁回檢方上訴，仍舊維持有期徒刑20年的刑度。鄧女並未到庭聽宣判，而先前言詞辯論終結時，記者曾經她是否後悔？承擔責任會怎麼做？鄧女均不願回答。