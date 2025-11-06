　
社會 社會焦點 保障人權

伴侶鬧分手...她潑油縱火燒死對方3歲女兒！重判20年定讞

▲▼桃園大溪潑汽油縱火燒死3歲女童的女同志鄧如惠。（圖／記者吳銘峯攝）

▲鄧姓女子潑汽油縱火燒死3歲女童，遭判刑20年定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園大溪2022年2月間發生一起民宅縱火案，縱火的鄧姓女子因與同伴游姓女子鬧分手，憤而潑汽油縱火燒死游女的3歲女兒。一審國民法官將鄧女重判有期徒刑20年，案件上訴二審後，高等法院也維持20年刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

檢方起訴指稱，鄧女（28歲）與游女（32歲）2020年9月開始交往後，鄧女就搬進游女位在桃園大溪的3樓鐵皮屋同居，並與游女當時不到1歲的女兒同住。2女交往2年多，2022年底，游女開始與女兒生父、廖姓前男友聯繫，廖男更在2023年1月前來探望女兒。

事後鄧女吃醋、大發雷霆，與游女大吵一架，恫嚇「要燒死你全家」。2023年1月底，鄧女真的到加油站購買汽油，還潑灑在房間的枕頭上。游女發現後，詢問鄧女，鄧女坦承「對，我要把你家炸了」，並將剩下的汽油藏放在儲藏室內。2女持續發生爭執，游女更要求分手，還要鄧女搬走，雙方關係持續惡化。

案發於2023年2月7日上午9點多，游女與女兒還在睡夢中時，鄧女取出汽油朝2母女潑灑，隨即引火。熊熊火勢隨即吞沒游女以及3歲的女童，游女衝到浴室灑水自救，並要衝進房間救護女兒，但卻遭鄧女拉手攔阻，3歲女童頭部、軀幹、四肢2至3度燒傷達90％，因燒灼傷而死亡，游女身受重傷，鄧女也因燒傷被送醫治療。

檢警依照「家暴殺人罪」，對鄧女提起公訴。一審桃園地院國民法官審理後，將鄧女判處有期徒刑20年，另外依照恐嚇罪判處拘役59日，得易科罰金。案件上訴第二審，高院審理時，鄧女一度宣稱「我要撤回上訴」，她表示，上訴是希望能跟對方和解，表達歉意；但若對方不願和解，那就不需再爭執，她對一審判決「心悅誠服」。

但因本案檢方、告訴人均上訴，即使被告鄧女撤回上訴，高院也需實質審理。高院最後駁回檢方上訴，仍維持20年的刑期。全案再上訴最高法院，最高法院6日駁回上訴定讞。

11/04 全台詐欺最新數據

418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／郭台銘母親辭世　享嵩壽百歲
副院長與女副主任沙發上連結！　陸醫院值班室影片流出
7大媽闖紅燈過馬路！悠閒聊天看手機　超扯畫面譙翻
快訊／全支付發聲明「資安無虞」　不實言論保留法律告訴權
「利息、股利、租金」年結2萬要繳補充保費　政院：不會為難小資
普發1萬登記「今輪到身分證尾數2、3」　他填完怪怪的：沒安全
二代健保新制「一票房東雙重打擊」　他曝殘酷現實：市場更扭曲

