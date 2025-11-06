　
淘寶、拼多多會被下架？陸委會：不會封網域，但違法就得處理

▲淘寶。（圖／CFP）

▲淘寶。（圖／CFP）

記者閔文昱／綜合報導

近期因非洲豬瘟疫情爆發，外界質疑中國跨境包裹恐成防疫破口，行政院長卓榮泰表態，若淘寶、拼多多等陸系電商不配合納管，政府不排除研擬下架。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑6日說明，兩平台皆未在台合法落地，雖不會封鎖網域，但若涉及違規營業行為，相關單位將依法處理。

梁文傑指出，淘寶在台灣以「香港商淘寶台灣分公司」名義註冊，營業許可僅涵蓋「電子資訊供應服務業」與「廣告傳單分送業」，並不具完整電商執照。儘管如此，淘寶近期仍從事超出許可範圍的活動，包括刊登折價廣告、舉辦「單身節」促銷，以及在台北捷運刊登大型廣告，這些行為都屬違規項目。

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

至於拼多多，梁文傑直言，其在台連淘寶擁有的兩項許可都沒有，因此更不應從事任何商業推廣或電商活動。政府要處理的重點，不是封鎖網站，而是「沒有電商執照卻在營業」的行為，這部分將由經濟部依法裁處。

他也重申，政府目前沒有封鎖淘寶、拼多多網域的計畫，民眾仍可上網站下單購物；但唯有在台具備合法電商資格的平台，才能開展宣傳與促銷活動。目前唯一在台合法落地的外資電商僅有以新加坡商身份進入的「蝦皮購物」。

梁文傑強調，淘寶與拼多多若想在台合法經營，應依規納管並申請許可，「不是禁止民眾使用，而是不能讓未納管的平台在台任意做行銷、舉辦活動。」

11/04 全台詐欺最新數據

