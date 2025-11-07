　
地方 地方焦點

響應全國有機農業日　新北辦國際線上論壇交流有機市場行銷經驗

▲▼ 響應全國有機農業日　新北辦國際線上論壇交流有機市場行銷經驗 。（圖／新北市政府）

▲新北市積極推動國際有機農業交流（圖／資料照，下同）

地方中心／綜合報導

11月11日是全國有機農業日，為了使有機農業能夠永續發展，新北市政府在108年加入IFOAM Asia（國際有機農業運動聯盟亞洲分會）後，積極推動國際有機農業交流，新北市農業局11月11日線上辦理「連結世界．永續共生─有機新市場與新契機論壇」，邀集臺灣、美國、德國有機農業專家共同分享有機農業行銷經驗，期望透過國際對話與在地實踐的交織，探索有機農業的新市場與契機。

▲▼ 響應全國有機農業日　新北辦國際線上論壇交流有機市場行銷經驗 。（圖／新北市政府）

▲谷芳有機茶園向參訪外賓宣傳茶園的有機經營理念。

新北市致力於有機、友善農業發展，不僅率全國之先全面推動「4+1安心蔬菜計畫」，每週營養午餐供應4天產銷履歷蔬菜、1天有機蔬菜，不僅為所有學童健康把關，也開創本市有機農產品通路，吸引更多農友投入有機農業，進一步打造有機農業品牌提升產業價值，如谷芳有機茶園和八里榕爺黃金筍農場，生產高品質有機農產品屢獲讚譽，形成正向循環帶動新北有機農業發展，吸引青農回流從農，深耕有機農業。本次論壇由來自美國有機貿易協會（Organic Trade Association，OTA）的共同執行長Tom Chapman分享美國有機農業消費趨勢，以及德國Naturland策略與國際事務幕僚Markus Pfeuffer分享在歐陸行銷有機農產品的經驗，同時也邀請慈心淨源茶場陳儷芳場長，以及新北市烏來泰雅農特產品生產合作社周志國理事主席，一同分享各自推動有機農產品、深耕在地市場與永續發展實例，帶給有機農友全新的行銷啟發，期盼能更進一步促進有機農業發展。本次論壇全程以線上方式辦理，並將有中英同步口譯，方便參與者隨時隨地收看，誠摯邀請民眾趕緊報名，報名網址：https://neti.cc/RKLvyeD，參加論壇看見農產品帶動永續未來、認同這片土地。更多活動資訊，歡迎查詢或關注「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲團(網址：https://www.facebook.com/agr.ntpc)。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市政府持續推動有機及友善農業，積極輔導關懷有機農友，將以人為本、永續城市的理念落實於政策中，打造永續環境以及國際交流。本次論壇集合國際有機農業行銷領域菁英，匯集世界不同地區的代表性案例，透過經驗分享促進國際合作交流，不僅要帶動新北有機農業繼續發展，更要將新北市有機農業品牌推廣至國際。

陸第三艘航母「福建艦」正式入列　習近平親按「彈射」按鈕

KT巫師簽下前道奇右投薩爾　總額95萬美元鎖定先發戰力

馬士基雖調高今年財測　Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

快訊／助太子集團脫產！「豪宅管家」竟30萬交保　北檢將提抗告

謝長廷獲日本最高等級「旭日大綬章」　讀賣新聞刊專訪談台日互助

辣妹「當眾嗲聲狂撩舒子晨老公」！她冷眼看到最後…一招反擊秒KO

失業中前湖人前鋒「白天遇搶」機警開槍　3嫌駕車逃逸

北市科基地解約進行順利　台新金林維俊︰最快下周有結果

被檢舉涉嫌詐騙！　四叉貓臉書粉專「被永久停權」

獨／「配方奶愛馬仕」驚見發霉！4歲童喝下肚腹瀉　雀巢致歉回應

蔣欣節食：怕別人覺得我醜　「在父母面前演吃飽」淚崩了

相關新聞

物流旺季防過勞　新北勞檢處倡議合理配送

物流旺季防過勞　新北勞檢處倡議合理配送

11月即將迎來購物節、周年慶等大檔促銷活動，同時也導致物流司機配送工作量突然增加。新北勞工局提醒各大物流、宅配與倉儲業者，在促銷活動前應妥為規劃人力調度，確實遵守《勞基法》工時上限、休息時間及排假規定，避免配送人員因超時工作而發生過勞或職業災害，確保勞工健康與安全。

新北表揚績優環保志工　推動綠色消費成果亮眼

新北表揚績優環保志工　推動綠色消費成果亮眼

蝙蝠母子誤闖洗衣槽　新北動保急救援野放

蝙蝠母子誤闖洗衣槽　新北動保急救援野放

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

格鬥教練求愛失敗　設局性侵女學員

格鬥教練求愛失敗　設局性侵女學員

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？
陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

舒華飲料「最愛半ㄊㄢˊ全冰」　講完糗要林柏宏幫報正音班XD

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

不滿北市府拒發現金！綠擱置總預算　蔣萬安嗆：用老本發不合理

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

補充保費恐衝擊股市　石崇良坦言「沒問金管會」：不認為影響多大

