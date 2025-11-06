齊力創永續！新北表揚績優環保志工　推動綠色消費成果亮眼

▲新北表揚績優環保志工及綠色消費，鶯歌尖山里團購破千萬。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市環保局於昨（5日）舉辦「2025年度新北市績優環保志工暨綠色消費表揚典禮」，共計表揚301個環保典範，包含3個績優民間團體、292位績優環保志工及6處績優環保福利社，肯定他們長期投入環境保護與推廣綠色生活的付出，展現實踐綠生活的努力與成果。

環保局副局長朱益君表示，新北市持續推動淨零綠生活政策，藉由公開表揚讓更多市民了解志工及團體對環境的貢獻，並期盼以他們為榜樣，擴大綠色行動的影響力，讓綠色生活成為市民日常的一部分。

環保局表示，新北市目前已有逾2萬名環保志工，他們是城市環保行動的重要推手，協助資源回收、環境清潔、節能減碳及環境教育等工作。今年度共表揚環保志工「特優獎」2名、「優等獎」4名、績優志工284名及績優環保民間團體3名；此外，有2名志工榮獲全國志願服務績優「銅牌獎」。這些志工不僅在鄰里推動垃圾減量及節能宣導，更透過身體力行，帶動居民一同響應，有效串聯在地力量，為新北打造乾淨、宜居的永續城市奠定根基。

▲環保局副局長朱益君表示，新北市持續推動淨零綠生活政策，藉由公開表揚讓更多市民了解志工及團體對環境的貢獻，擴大綠色行動的影響力。

環保局說明，本次2名志工榮獲「特優獎」，其中吳麗雲投入環境教育逾14年，長期於濕地故事館與學校推廣生態保育，熱心導覽與教學普獲好評；另一位許家偉則是長年深耕環境教育領域，積極投入濕地導覽、生態保育與環教推廣，並擔任多個單位講師與志工，推動生態永續觀念不遺餘力。

此外，本次榮獲環保民間團體特優獎及全國志願服務績優志工銅牌獎的台灣環保協會理事長李淑津表示，未來將持續推動新北市的各項環保服務與綠色行動；另一組榮獲環保民間團體優等獎的土城區自然景觀保護協會理事長施坤榮表示，志工夥伴投入新北市生態導覽與環保服務，推廣在地生態教育，並結合地區季節性活動如桐花節導覽及環保宣導等，提升民眾永續與環境保護理念。

環保局補充，除績優環保志工外，新北市在推動綠色消費上也展現亮眼成果。環保局透過結合各區「環保福利社」推動綠色商品團購，鼓勵民眾優先選擇具環保標章、低污染及可再利用的產品，打造全民參與的綠色經濟。今年共有6處環保福利社獲表揚，其中鶯歌區尖山里表現突出，團購金額突破1,000萬元，榮獲「環保福利社金質獎」。

環保局指出，透過本次表揚不僅展現新北環保志工與民間團體共同守護環境的力量，更代表新北市將持續推動各項環境保護行動，凝聚更多力量，讓永續理念深植鄰里，落實日常生活，攜手共創永續家園。