蝙蝠母子緊擁誤闖洗衣槽　新北動保急救援深夜野放

▲洗衣球上的生命奇蹟，蝙蝠媽媽緊護愛子獲救。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

日常家務竟上演生命奇蹟！新北市土城區一名民眾日前準備洗衣時，赫然發現洗衣機內的洗衣球上趴著一隻小小蝙蝠。民眾驚訝之餘立即停止操作，並通報新北市動保處協助。動保人員趕抵現場後，將牠送至毛寶貝醫療中心檢查，才發現這並非單獨個體，而是一對「蝙蝠母子」母蝙蝠緊緊護著尚未獨立的小蝙蝠。經獸醫師檢視確認無礙後，動保人員選在夜幕低垂、蝙蝠最活躍的時段，將牠們野放回原棲地，讓母子得以重新展翅，重返自然懷抱。

淡水動物之家獸醫師黃仲煜表示，蝙蝠屬於典型夜行性動物，常棲息於陰暗隱密的環境，例如屋簷縫隙、樹洞或建築物縫隙。本次誤入民宅，推測可能因天氣變化或環境干擾，導致母蝙蝠在尋覓新落腳處時誤闖洗衣機。所幸民眾及時通報專業單位，避免了母子蝙蝠因驚嚇或意外而受傷。

▲蝙蝠寶寶依偎在母親懷裡。

在動保人員細心檢視下，確認蝙蝠狀況穩定後，隨即以「高處倒掛」方式進行野放。獸醫師解釋，蝙蝠並不像鳥類能直接起飛，牠們需仰賴倒掛姿勢助力展翅。野放蝙蝠須挑選靠近原發現地點的安全環境，並選在傍晚或夜間等牠們最活躍的時段進行，以減少壓力；同時避免過度照明與人為干擾，讓蝙蝠能順利回歸自然。當母蝙蝠振翅高飛，小蝙蝠仍緊緊依附在母親胸前，雙雙回到屬於牠們的天空與棲地，呈現出人與野生動物和諧共處的溫暖景象。

動保處長楊淑方表示，城市與自然環境並非截然分隔，人類生活空間有時與野生動物重疊。蝙蝠在生態系中扮演重要角色，能有效控制昆蟲數量，維持環境平衡。若民眾在生活中發現蝙蝠或其他野生動物誤入家中，應保持冷靜，避免任意觸碰，以免造成動物受驚或自身受傷，並立即通報動保處或尋求專業協助。她也提醒，臺灣部分蝙蝠屬於保育類野生動物，依法不得獵捕或飼養，呼籲民眾務必尊重生命。