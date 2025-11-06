藍營嗆蘇巧慧不挺財劃法　綠議員酸修法烏龍先道歉、新北市府也吐血

▲民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨選對會昨（6日）拍板綠委蘇巧慧參選新北市長，國民黨新任發言人江怡臻批評，國民黨修正財劃法成功替新北市每年爭取新增407億元的統籌分配款，蘇巧慧不惜反對事後才改口。對此，議員彭一書今（6日）回嗆，國民黨急著用財劃法和核電來模糊焦點。那就來把事實講清楚，蘇巧慧從頭到尾支持財劃法新北應該拿最多，但傅崐萁亂修，讓新北人均分配款變成全國最低，連侯友宜市長都抱怨，新北市府也抱怨「真的會吐血」，財劃法修法還把分母搞錯出大烏龍，江議員作為國民黨新任發言人，要不要先代表國民黨向國人道歉？

新北財政局長陳榮貴8月底時曾表示，財政部通知明年分到958億，較原評估增加40億，但看到北市分配1149億後，「真的會吐血」，新北人口、面積皆比北市多，北市增加的金額卻比新北多。而國民黨新北市議員江怡臻近日聲稱，國民黨團去年推動修正財政收支劃分法，成功替新北市每年爭取新增407億元的統籌分配款，但民進黨團當時不惜以肢體抗爭反對，蘇巧慧事後才改口支持修法。

對此，彭一書表示，第一、蘇巧慧從頭到尾都支持財劃法修法，而且新北應該拿最多。但是傅崐萁亂修財劃法，讓新北人均分配款變成全國最低，連侯友宜市長都抱怨。反觀台北預計拿到的人均分配是新北的近兩倍，連新北市財政局長都說「看了會吐血」。

彭一書指出，第二、財劃法修法3分鐘送出委員會，分母還搞錯。傅崐萁去年11月只用3分鐘把財劃法送出委員會，12月三讀的過程反覆抽換提案，最後倉促通過。結果就出了大烏龍，把分母搞錯，讓分子加出來竟然不等於分母，還有345億因此發不出來，現在還要中央幫忙擦屁股。江議員作為國民黨新任發言人，要不要代表國民黨向國人道歉？

至於非核家園，彭一書指出，民進黨和蘇巧慧的態度一直很清楚：只要沒辦法處理核廢料，就不該拿民眾安全來賭，重啟老舊核電廠。未來也能夠解決核廢料和核電安全的核電，蘇巧慧也不反對。相關發言都有記錄，要討論就應該就事論事。