後巷變藝廊！新北彩繪魔法點亮社區　打造741條藝術巷弄

▲搭乘潛水艇探索聯翠里的海底秘境（板橋區聯翠里）。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市水利局於板橋區聯翠里打造「海底世界及花卉世界」主題彩繪，並在土城區清和里推出「毛孩的童年派對」彩繪牆面。原本灰暗老舊的後巷與牆面煥然一新，透過彩繪巧思與色彩點綴，巷弄變得乾淨明亮、充滿活力，彷彿走進童話般的奇幻世界，不僅美化環境，更為居民生活增添溫暖與幸福感。

水利局表示，板橋區聯翠里鄰近板橋花市，為新北市境內最大的花卉市場，因此設計以陸上花卉為主軸，並結合海底世界形成對比主題，運用鮮明生動的色彩與裸眼立體彩繪工藝，呈現躍動於牆面的立體感。而土城區清和里鄰近著名的朱財華登山步道，假日遊客眾多，水利局於必經之路進行後巷美化，讓登山遊客駐足欣賞牆面彩繪。

▲經過彩繪而煥然一新的後巷（板橋區聯翠里）。

板橋區聯翠里里長吳麗梅指出，民生污水接管工程不僅有效解決里內長年困擾的蚊蟲與異味問題，更結合水利局的彩繪美化巧思，由藝術家以生動筆觸，將原本單調的牆面轉變為色彩繽紛的畫布。老舊建築與巷弄煥然一新，增添明亮與活力，讓長輩與孩童在日常散步時都稱讚「環境變得更美了！」

水利局長宋德仁補充，截至2025年10月底，新北市污水用戶接管已達126萬3,667戶，普及率達70.83%，展現市民對環境改善的高度支持。為營造整潔舒適的生活空間，水利局持續推動後巷牆面彩繪美化，截至目前已累計完成741條巷弄彩繪。

▲鄰近朱財華登山步道的後巷搖身一變成動物樂園（土城區清和里）。



▲午睡中的小貓咪（土城區清和里）。