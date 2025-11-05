　
地方 地方焦點

導入智能科技提升災防專業　侯友宜：打造新北為安居城市

▲新北市長侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（5日）召開市政會議，由消防局進行「智能消防救災 建構安居新北」專題報告，新北市長侯友宜表示，新北人口眾多、擁有多變地貌，救災工作相對艱困，市府不斷精進災防作為，包括源頭管理、提升專業技能、導入AI科技，持續提升消防量能，確保消防員權益，將新北市打造為一座安居樂業的城市。

侯友宜表示，為因應新北市轄內複雜多元的災害類型，市府精進各項災防作為及導入AI科技設置，從全方位災害管理資訊系統（EMIS）到全災型智慧化指揮監控中心（EDP）等智能防救災系統，第一時間掌握現場資訊，透過專業及科技提升，強化救災速度及精準度。此外，新北市持續提升災防韌性，推動防災士培訓，預計今年人數可達1萬5千人。

侯友宜指出，隨著新北市人口數及建物不斷增加，市府率全國之先成立「公共安全聯合稽查小組」，整合局處稽查各環境場域安全，嚴格把關及掃除危險建物，同時加強宣導火災預防，轄內火災件數自108年至今年已下降20%，發揮「預防勝於治療」的成效。

會中，侯友宜感謝消防同仁，在花蓮馬太鞍協助救災行動中，展現無私奉獻精神，是新北榮耀。他表示，市府關注消防員身心健康，成立消防局職業安全衛生室，專責管理消防人員在救災現場的安全，同時給予經費及配備支持，確保每年消防員額增補，做消防同仁最堅實的後盾。

