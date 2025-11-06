快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

▲氣象署觀測，今晨2時，鳳凰颱風中心位置在鵝鑾鼻東南東方2640公里之處。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

下周二、下周三全台有雨！中央氣象署表示，原位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，今天凌晨2時發展為輕度颱風鳳凰。氣象署預報員劉沛滕指出，預估颱風下周二可能來到台灣西南部近海，下周二、下周三相對接近，後期路徑還要再觀察。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周日東北季風減弱，天氣比較穩定，僅東半部有零星降雨，而今日大台北東側也可能有少部分零星降雨；氣溫逐漸回升，北部高溫可以到28度、甚至接近30度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕說，周日晚東北季風增強，北部氣溫下降，北部、東半部容易下雨，大台北、宜蘭有局部大雨機率；下周一迎風面有雨；下周二、下周三鳳凰颱風外圍環流和東北季風一起帶來水氣，北部、東半部、南部雨勢滿明顯，有局部大雨或豪雨，中部也有局部局勢。

劉沛滕表示，鳳凰颱風將先朝西北西、西北前進，接近菲律賓呂宋島較北邊處，在接近呂宋島前會持續增強，可能到中颱，通過呂宋島後會逐漸減弱。

劉沛滕說，預估鳳凰颱風下周二來到台灣西南部近海，一邊接近一邊減弱成輕颱，或停留久一點減弱為熱帶低壓，屆時可能往西，或提早往東走，不一定會登陸台灣，不確定性比較高，還要再觀察。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

