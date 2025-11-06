　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「強大怪物」鳳凰可能登陸台灣　「被掃到後果慘烈」

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

▲最新各國模式模擬。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，鳳凰颱風是又強又大的怪物！如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈；各國數值模式模擬認為，颱風非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲），影響時間點會落在下周一到下周四。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。

林得恩說，今晨美國聯合颱風警報中心（JTWC）就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻，而7級暴風圈半徑高達280nm。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

林得恩表示，日本氣象廳（JMA）也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級，而7級暴風圈半徑高達220nm。

林得恩指出，中央氣象署今晨2時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒48公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒58公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級，而7級暴風圈半徑更高達300nm。

林得恩提醒，想想看這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈；目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲），影響時間點會落在下周一到下周四。

11/03 全台詐欺最新數據

