最新AI路徑！　鳳凰颱風估「雨最大」地區曝

記者陳俊宏／台北報導

最新AI預測路徑曝光！氣象專家賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料，並表示，預估鳳凰颱風下周一通過菲律賓呂宋島，之後轉向台灣南部附近，宜蘭、花蓮、台東雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區。但他也強調，變化還很大，得持續觀察。

▼最新歐洲系集模式、各AI模式預報鳳凰颱風侵襲機率圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）



賈新興說，周日傍晚起受東北季風影響，北北基宜轉有局部雨；下周一桃園以北、宜花東、屏東有局部短暫雨，傍晚起苗栗至彰化轉有局部短暫雨；下周二有受颱風外圍環流影響的機率，各地山區、新竹以北、宜花東、屏東有陣雨。

賈新興指出，下周三至下周四中午前有受颱風環流影響的機率，全台有陣雨；下周四午後，苗栗以南轉多雲時晴，新竹以北及宜蘭仍有陣雨。

賈新興引述最新歐洲系集模式、各AI模式預報資料表示，預估颱風下周一通過影響菲律賓呂宋島，先往北北西方向，之後轉向台灣南部附近，若按照這預測路徑，對台灣影響很大。但他也強調，變化還很大，得持續觀察。

此外，賈新興引述歐洲模式預測下周二至下周六低空氣流和降雨分布圖，並提到，颱風慢慢接近台灣西南邊，宜花東是迎風面，所以雨勢很明顯，其次是基隆北海岸、雙北山區，另外是高雄、屏東。

▼歐洲模式預測下周二至下周六低空氣流和降雨分布圖。（點圖可放大／翻攝賈新興臉書）

