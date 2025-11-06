鳳凰可能北轉侵台　各地防「暴風大量致災雨」

▲鳳凰颱風發展中。（圖／CIMSS）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周二、下周三各地慎防鳳凰颱風挾「暴風及大量致災雨」的威脅，模式仍有不確定性，需密切觀察。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周日仍受東北季風影響，但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱，氣溫逐日漸升，各地白天偏熱最高氣溫皆達30度以上、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周一鳳凰颱風外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大；下周二、下周三各地慎防鳳凰挾暴風及大量致災雨的威脅，模式仍有不確定性，需密切觀察；下周四下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北先後好轉。

▼吳德榮表示，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島北部後北轉侵襲台灣，各別模擬路徑（細線）分布在兩側，但已較先前收歛。（圖／翻攝weathernerds）

吳德榮指出，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，中颱海鷗今午至周五以最強之姿挾暴風及致災雨侵襲越南，有相關行程應注意。

吳德榮提醒，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑（粗黑線）經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑（細線）分布在兩側，但已較先前收歛，顯示預測路徑的不確定性也比較縮小。

吳德榮表示，最新歐洲模式下周三早上8時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由巔峰而漸減弱的趨勢，但仍挾暴風及大量致災雨威脅台灣，絕不可小覷。

▼最新鳳凰颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

