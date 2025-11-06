11月颱風還一直生？準鳳凰「不變胖也難」　鄭明典：可能快速增強

▲準鳳凰未來將經過充滿能量的海域。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者許力方／台北報導

11月了颱風怎麼還沒停？繼25號颱風「海鷗」登陸帶來洪災重創菲律賓致逾90人死亡，後續又有熱帶性低氣壓TD29蠢蠢欲動，最快今天（6日）就會生成26號「鳳凰」颱風，各國氣象、AI等機構一致認同準鳳凰將變得又大又強，專家指出，關鍵因素就是它未來路徑將經過又暖又充滿能量的區域，「不變胖也難」。

中國天氣網指出，繼海鷗之後，西北太平洋上颱風活動沒有結束，鳳凰颱風將要生成，由於未來它經過的海域海溫高，而且垂直風切減弱，整體條件都有利於其增強。至於為何11月了颱風還這麼頻繁？依據統計數量，秋颱並不比夏颱少，同時還具有強度強、易與冷空氣結合等特點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鳳凰成颱後預估將又大又強。（圖／JMA、NCDR）



報導指出，常年平均來看，11月平均生成2.2個颱風，並不少見，尤其現在海洋溫度仍較高，西北太平洋和南海南部部分海域海溫仍在26度、甚至28度以上，利於颱風的生成與發展。

前氣象局長鄭明典也說，統計上，反聖嬰發展階段，對流區往西太平洋島嶼區移動，印度洋偶極振盪，負相位時也會加強西太平洋島嶼區的對流，現在兩個海溫狀態似乎對此區的對流發展有加成作用，「下一個颱風（指鳳凰），也可能有快速增強的條件！」

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，根據最新的海水熱含量圖顯示，為什麼鳳凰形成之後可以又強又壯？一個很大的因素是它將經過又暖又充滿能量的區域，不變胖也難，但只要通過呂宋，進入巴士海峽後，環境就會變很差了。

▼準鳳凰初估路徑不排除登陸。（圖／NCDR）

