生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

11月颱風還一直生？準鳳凰「不變胖也難」　鄭明典：可能快速增強

▲▼準鳳凰颱風。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲準鳳凰未來將經過充滿能量的海域。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者許力方／台北報導

11月了颱風怎麼還沒停？繼25號颱風「海鷗」登陸帶來洪災重創菲律賓致逾90人死亡，後續又有熱帶性低氣壓TD29蠢蠢欲動，最快今天（6日）就會生成26號「鳳凰」颱風，各國氣象、AI等機構一致認同準鳳凰將變得又大又強，專家指出，關鍵因素就是它未來路徑將經過又暖又充滿能量的區域，「不變胖也難」。

中國天氣網指出，繼海鷗之後，西北太平洋上颱風活動沒有結束，鳳凰颱風將要生成，由於未來它經過的海域海溫高，而且垂直風切減弱，整體條件都有利於其增強。至於為何11月了颱風還這麼頻繁？依據統計數量，秋颱並不比夏颱少，同時還具有強度強、易與冷空氣結合等特點。

▲▼準鳳凰颱風。（圖／翻攝JMA）

▲▼準鳳凰颱風。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

▲鳳凰成颱後預估將又大又強。（圖／JMA、NCDR）

報導指出，常年平均來看，11月平均生成2.2個颱風，並不少見，尤其現在海洋溫度仍較高，西北太平洋和南海南部部分海域海溫仍在26度、甚至28度以上，利於颱風的生成與發展。

前氣象局長鄭明典也說，統計上，反聖嬰發展階段，對流區往西太平洋島嶼區移動，印度洋偶極振盪，負相位時也會加強西太平洋島嶼區的對流，現在兩個海溫狀態似乎對此區的對流發展有加成作用，「下一個颱風（指鳳凰），也可能有快速增強的條件！」

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」分析，根據最新的海水熱含量圖顯示，為什麼鳳凰形成之後可以又強又壯？一個很大的因素是它將經過又暖又充滿能量的區域，不變胖也難，但只要通過呂宋，進入巴士海峽後，環境就會變很差了。

▼準鳳凰初估路徑不排除登陸。（圖／NCDR）

▲▼準鳳凰颱風。（圖／NCDR、翻攝tropicaltidbits）

準鳳凰最新路徑北修「西奔轉彎」　3天爆發增強！暴風侵襲率曝

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD29最快今（5日）夜增強成颱風「鳳凰」，未來準鳳凰在北轉之後的路徑變數仍大，不排除登陸台灣，稍早更新的颱風路徑潛勢預報有北修趨勢。而各國電腦模式也沒有改變預測的路徑，並有趨於一致的共識，估計準鳳凰將在10日（下周一）左右以較強颱風等級登陸呂宋島北側，之後北轉。

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將又大又強

螺旋比海鷗大！鳳凰成颱後將又大又強

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝1情況最危險：全台有感

準鳳凰將挑戰強颱！專家曝1情況最危險：全台有感

海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

海纜每年平均遭破壞8次　交通部提案修正3法增過失犯罰則

準鳳凰「可能非常接近台灣」　變天時間曝

準鳳凰「可能非常接近台灣」　變天時間曝

